Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

San Pedro de Visma estrenará una renovada zona de deportes de playa con cuatro disciplinas

Las obras comenzarán la próxima semana en el parque Adolfo Suárez y tendrán un plazo de ejecución de diez semanas y un presupuesto de casi 120.000 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/09/2026 11:10
perros
Parque Adolfo Suárez
Carlota Blanco
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La zona de deportes de playa de San Pedro de Visma será renovada por completo. El Ayuntamiento de A Coruña iniciará la próxima semana las obras en el parque Adolfo Suárez para transformar este espacio y adaptarlo a la práctica de voleibol, balonmano, tenis y fútbol playa.

La actuación permitirá disponer de una pista de unos 1.200 metros cuadrados, con unas dimensiones de 40 por 30 metros. Los trabajos tendrán una duración aproximada de diez semanas y supondrán una inversión municipal cercana a los 120.000 euros.

Uno de los principales cambios será la mejora del drenaje de la pista. El proyecto contempla la instalación de un sistema subterráneo de colectores colocados en forma de espina de pez para facilitar la evacuación del agua.

El objetivo es evitar que las condiciones meteorológicas limiten el uso de la instalación y mantener una superficie de juego en mejores condiciones durante todo el año.

La reforma también supondrá una mejora de la seguridad del recinto. Se instalará un nuevo cierre perimetral, además de redes de protección.

La iluminación será completamente renovada mediante cuatro báculos LED de ocho metros de altura y alta eficiencia. De esta manera, la instalación podrá utilizarse con mejores condiciones de visibilidad durante las horas de menor luz natural.

Los trabajos se completarán con la recuperación y pintado de los muros existentes y diferentes actuaciones de acondicionamiento del entorno.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, señaló que la intervención permitirá seguir mejorando los equipamientos municipales y ampliar las opciones para practicar deporte al aire libre en los barrios de la ciudad.

La renovación de San Pedro de Visma se integra en la estrategia del Ayuntamiento, bajo el mandato de Inés Rey, para modernizar la red municipal de instalaciones deportivas y crear nuevos espacios de proximidad. El proyecto forma parte del Plan de Equipamientos Deportivos, que busca adaptar estos espacios a las necesidades de los diferentes barrios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El Centro Ágora

Danza, teatro y música para impulsar la inclusión: así será el festival de Artes pola Integración en A Coruña
Redacción
perros

San Pedro de Visma estrenará una renovada zona de deportes de playa con cuatro disciplinas
Redacción
El ideal gallego

Galicia registró 295 suicidios en 2025, tres menos que en 2024, pero mantiene una incidencia alta
EP
Emergencias 112

Dos heridos tras salirse de la vía y acabar su coche sobre el tejado de un alpendre en Arteixo
EP