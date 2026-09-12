San Pedro de Visma estrenará una renovada zona de deportes de playa con cuatro disciplinas

Parque Adolfo Suárez Carlota Blanco

La zona de deportes de playa de San Pedro de Visma será renovada por completo. El Ayuntamiento de A Coruña iniciará la próxima semana las obras en el parque Adolfo Suárez para transformar este espacio y adaptarlo a la práctica de voleibol, balonmano, tenis y fútbol playa.

La actuación permitirá disponer de una pista de unos 1.200 metros cuadrados, con unas dimensiones de 40 por 30 metros. Los trabajos tendrán una duración aproximada de diez semanas y supondrán una inversión municipal cercana a los 120.000 euros.

Uno de los principales cambios será la mejora del drenaje de la pista. El proyecto contempla la instalación de un sistema subterráneo de colectores colocados en forma de espina de pez para facilitar la evacuación del agua.

El objetivo es evitar que las condiciones meteorológicas limiten el uso de la instalación y mantener una superficie de juego en mejores condiciones durante todo el año.

La reforma también supondrá una mejora de la seguridad del recinto. Se instalará un nuevo cierre perimetral, además de redes de protección.

La iluminación será completamente renovada mediante cuatro báculos LED de ocho metros de altura y alta eficiencia. De esta manera, la instalación podrá utilizarse con mejores condiciones de visibilidad durante las horas de menor luz natural.

Los trabajos se completarán con la recuperación y pintado de los muros existentes y diferentes actuaciones de acondicionamiento del entorno.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, señaló que la intervención permitirá seguir mejorando los equipamientos municipales y ampliar las opciones para practicar deporte al aire libre en los barrios de la ciudad.

La renovación de San Pedro de Visma se integra en la estrategia del Ayuntamiento, bajo el mandato de Inés Rey, para modernizar la red municipal de instalaciones deportivas y crear nuevos espacios de proximidad. El proyecto forma parte del Plan de Equipamientos Deportivos, que busca adaptar estos espacios a las necesidades de los diferentes barrios.