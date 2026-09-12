Los bares de A Coruña tendrán que pagar casi 600 euros al mes para retransmitir los partidos del Dépor

Un bar de Riazor emite el Dépor-Elche de la primera jornada German Barreiros

Ahora que las gradas de los estadios se llenan de 'auditores' dispuestos a escudriñar cada cántico de las aficiones, parece que alguien en los operadores de televisión con derechos de Liga y Champions se ha tomado muy al pie de la letra eso de "daría mi vida, daría lo que fuera, por ver a mi Dépor jugar en Primera". Y es que desde este mes, y de manera indefinida para toda la temporada, quienes deseen ofrecer los partidos de Primera División en su local de hostelería de A Coruña deberán pagar 559 euros, una subida de casi el 30 por ciento respecto a los 400 que suponía el pack completo en el operador más demandado la pasada campaña.

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Los empresarios están avisados desde comienzos de agosto, unos días antes del comienzo de la competición, y menos de un mes después de que terminase el Mundial. "Hemos renovado nuestro acuerdo con La Liga. Esto ha supuesto un incremento de nuestros costes por derechos de emisión del fútbol para establecimientos públicos, lo que verás reflejado en tu factura a partir del 7 de septiembre", reza la misiva. El precio de internet y el pack de fútbol pasa a 559 euros desde la pasada semana, con posibilidad de incorporar algún código promocional. A la ciudad de A Coruña se le aplica un criterio poblacional: tiene más de 10.000 habitantes. Por lo tanto, salvo en localidades como Laracha o Carral, todos los bares pasan por caja de manera idéntica. Y lo hacen conscientes de que, les guste o no, tendrán que hacerlo.

Barrios

Juan Rodríguez, responsable de Mundial 82 en la Sagrada Familia y Dino's en la plaza de España paga exactamente lo mismo. Da igual la zona, los metros cuadrados del establecimiento o el tipo de licencia. Y lo define así: "Es una patada en los h***. Y eso sin conocer todavía los horarios, porque tendremos un Clásico a la una de la tarde, como le viene bien a los países con los que ellos hablan. El fútbol, al final, hay que pagarlo. No entiendo un bar sin fútbol. Ahora ves muchos locales sin televisión, pero no es la forma en la que yo entiendo la hostelería. Toda la vida se ha visto en los bares". Además, sobre la posibilidad de buscar una alternativa más económica indica: "Con este operador tienes una seguridad. Es como comprar un buen coche: sabes que no te va a fallar".

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Por su parte, Patricia Gómez ha convertido el coqueto El Tío Juan de Elviña en un referente para la Premier League, La Liga, las motos o la Fórmula 1. Por eso, también apuesta por resignarse y rascarse el bolsillo. "A mí me compensa igual, porque tengo mi gente fija para el fútbol, que consume durante los partidos, pero creo que se pasan", afirma. "No puede ser que paguemos igual los locales con cuatro mesas que los que tienen 20. Hay bares más grandes alrededor, que pagan lo mismo y facturan más", añade.

Reivindicación

La Asociación Para la Defensa de la Hostelería ya reivindicó en este diario un modelo como el de la Bundesliga o la Premier League: que se pague en función del tipo de establecimiento y los metros cuadrados. En Alemania, donde los precios de las entradas para los partidos son más reducidos, un bar paga normalmente entre 170 y 400 euros al mes, salvo en el caso de las grandes cadenas, que alcanzan los 1.000. Por su parte, en Inglaterra oscila entre los 200 y los 2.000, dependiendo también del valor catastral del inmueble.

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Por otra parte, el fútbol ya se reivindicó como fundamental para la hostelería desde la primera a la primera mitad del verano, cuando los coruñeses se lanzaron a los bares con licencia para ver los últimos partidos del Dépor en Segunda, así como para el Mundial de Fútbol. Por eso, Óscar Cambón, del Showroom de Torreiro, opina lo siguiente sobre la subida del precio: "No me queda otra que pagar, porque somos uno de los grandes templos del fútbol en esta ciudad. Personalmente, me parece un atraco, y me voy a abrir a ofertas de otros operadores".

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Pero también hay casos a los que el precio no condiciona demasiado. Por ejemplo, la nueva propiedad del Bar Acople, en Riazor, tomó buena nota de lo que mueve el balompié durante sus primeros meses al frente del local. De cara a la Champions y la Liga ya se ha provisto de tres nuevas macrotelevisiones, así como de la suscripción top de gama del principal distribuidor. Porque, al final, lo importante es que haya quienes sostengan ese gasto.