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A Coruña

Las exposiciones de Viñetas desde o Atlántico se unen a la memoria a través de una ruta guiada

La programación del salón del cómic continúa este mes de septiembre

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/09/2026 19:53
David Lozano, durante un momento del recorrido
David Lozano, durante un momento del recorrido
Cedida
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Pese a que lo que se podría llamar ‘Semana Grande’ de Viñetas desde o Atlántico es en agosto, la programación de actividades y exposiciones continúa durante este mes de septiembre. Este sábado, una ruta guiada unió, precisamente, las muestras, con el hilo conductor de esta edición del salón del comic: la memoria.

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Esta actividad es fruto de una de las múltiples colaboraciones que este año dispuso el festival. En este caso, con la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH). David Lozano, de la entidad, dirigió una ruta guiada por la ciudad, uniendo los espacios expositivos con historias reales de represaliados y víctimas del franquismo.

En la visita participaron una treintena de personas y se prolongó durante más de dos horas, recorriendo espacios como los jardines de Méndez Núñez, la plaza de Pontevedra, las calles Orzán, Socorro, Sol o Beiramar y acabando en la Casa Museo Casares Quiroga. Participaron también representantes de otras entidades, para dar contexto sobre personalidades como Camilo Díaz Baliño, Luis Huici o Francisco Miguel entre otros.

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Isto é tan só un aperitivo para seguir afondando en temas tan relevantes coma este”, aseguraba este sábado durante la ruta el director de Viñetas desde o Atlántico, Manel Cráneo.

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