Las exposiciones de Viñetas desde o Atlántico se unen a la memoria a través de una ruta guiada

David Lozano, durante un momento del recorrido Cedida

Pese a que lo que se podría llamar ‘Semana Grande’ de Viñetas desde o Atlántico es en agosto, la programación de actividades y exposiciones continúa durante este mes de septiembre. Este sábado, una ruta guiada unió, precisamente, las muestras, con el hilo conductor de esta edición del salón del comic: la memoria.

Manel Cráneo | “O cómic pode ser unha ferramenta de transformación social” Más información

Esta actividad es fruto de una de las múltiples colaboraciones que este año dispuso el festival. En este caso, con la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH). David Lozano, de la entidad, dirigió una ruta guiada por la ciudad, uniendo los espacios expositivos con historias reales de represaliados y víctimas del franquismo.

En la visita participaron una treintena de personas y se prolongó durante más de dos horas, recorriendo espacios como los jardines de Méndez Núñez, la plaza de Pontevedra, las calles Orzán, Socorro, Sol o Beiramar y acabando en la Casa Museo Casares Quiroga. Participaron también representantes de otras entidades, para dar contexto sobre personalidades como Camilo Díaz Baliño, Luis Huici o Francisco Miguel entre otros.

Aviones de madera, ropa sufragista y martillos, los objetos para las muestras de memoria histórica de Viñetas desde o Atlántico Más información

“Isto é tan só un aperitivo para seguir afondando en temas tan relevantes coma este”, aseguraba este sábado durante la ruta el director de Viñetas desde o Atlántico, Manel Cráneo.