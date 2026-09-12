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A Coruña

La Xunta invertirá más de 2 millones de euros en una residencia universitaria de 150 plazas en Elviña

El PP de A Coruña contrapone el proyecto del Gobierno gallego a las promesas de vivienda de Inés Rey y reclama más soluciones para los jóvenes

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/09/2026 12:08
Campus de Elviña, donde se encuentra la Facultad de Derecho | j. alborés
Campus de Elviña 
Javier Alborés
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La Xunta de Galicia invertirá más de 2 millones de euros en la construcción de una nueva residencia universitaria de 150 plazas en el campus de Elviña, en A Coruña. El proyecto busca ampliar la oferta de alojamiento para estudiantes y facilitar el acceso a una vivienda a precios asequibles coincidiendo con el inicio del nuevo curso académico.

El concejal del PP en A Coruña y parlamentario autonómico Roberto Rodríguez puso en valor esta actuación durante una visita a la universidad y destacó la apuesta del Gobierno gallego por incrementar la oferta residencial destinada a los jóvenes.

La nueva residencia permitirá ofrecer una alternativa de alojamiento a los estudiantes que cada año llegan a A Coruña para cursar sus estudios y se enmarca en la política de vivienda de la Xunta, que contempla actuaciones de construcción y rehabilitación de viviendas y la puesta a disposición de suelo.

El grupo municipal popular aprovechó la presentación del proyecto para criticar la política de vivienda del Gobierno local de Inés Rey. El PP recuerda que la alcaldesa se comprometió durante la campaña electoral a impulsar 1.300 viviendas en A Coruña, además de crear una línea específica de alquiler para jóvenes.

Los populares consideran que estas medidas todavía no se han materializado y sostienen que el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas para los jóvenes y las familias de la ciudad.

“La Xunta está poniendo recursos y construyendo; Inés Rey sigue sin cumplir aquello que prometió a los coruñeses”, afirmó Roberto Rodríguez.

El parlamentario autonómico considera que los jóvenes que quieren estudiar, trabajar o establecerse en A Coruña necesitan medidas concretas para acceder a un alojamiento y no únicamente anuncios.

“Los jóvenes que quieren estudiar, trabajar o quedarse a vivir en A Coruña necesitan soluciones, no anuncios. Inés Rey prometió 1.300 viviendas y una línea de alquiler para jóvenes. No hay ni una cosa ni la otra”, señaló.

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