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A Coruña

La Oreja de Van Gogh visita la Torre de Hércules horas antes de su segundo concierto en el Coliseum

"Una mañana perfecta en A Coruña", señala la banda

Lara Fernández
Lara Fernández
12/09/2026 15:09
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
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La Oreja de Van Gogh dejó claro este viernes, en su primera cita en el Coliseum de A Coruña, que su idilio con la ciudad permanece con el paso del tiempo. Amaia Montero confesó que los coruñeses pertenecen al selecto grupo de los "inolvidables", y este sábado, horas antes de su segundo concierto en el multiusos coruñés, se dejaron ver por la Torre de Hércules y el Paseo Marítimo.

La Oreja de Van Gogh en la Torre de Hércules
La Oreja de Van Gogh en la Torre de Hércules
Instagram La Oreja de Van Gogh

Tal y como compartieron este mediodía en su cuenta de Instagram, los miembros del grupo disfrutaron de una mañana "perfecta", tal y como se puede ver en la instantánea en la que Haritz Garde, el batería de la banda, observa la Rosa de los Vientos, en la Torre de Hércules, junto a unas bicicletas alquiladas para recorrer el Paseo Marítimo.

Será este sábado, a las 21.30 horas, cuando La Oreja de Van Gogh ofrezca su segundo y último concierto en A Coruña dentro de la gira 'Tantas cosas que contar Tour 2026'.

La Oreja de Van Gogh en el Coliseum

La Oreja de Van Gogh deshace el embrujo de 20 años de momentos congelados en A Coruña

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