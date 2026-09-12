La estación intermodal exigirá más atención a los conductores de bus

Una persona observa la nueva estación de autobuses, en la avenida de A Sardiñeira Quintana

Desde hace más de medio siglo, el transporte interurbano por carretera en A Coruña tiene como origen o destino la estación ubicada en la calle Caballeros, en el barrio de Cuatro Caminos. Cuando el Gobierno anunció en 2022 que A Coruña iba a ser una de las ciudades españolas que tengan una estación intermodal, la vista se puso en el tren. Pero, en realidad, el único transporte que tendrá que mudarse de casa es el bus. La nueva construcción de A Sardiñeira –finalizada a principios de año– alterará la rutina de los miles de viajeros que cada día utilizan este medio de transporte para desplazarse a otros municipios tanto del área metropolitana como de otros puntos de Galicia o de fuera de ella. Sin embargo, también modificará la rutina de los conductores de estas líneas, quienes tendrán que tendrán que poner más atención en la nueva terminal.

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Y es que, a pesar de que la nueva infraestructura cuente con mayor superficie y con un mayor número de dársenas, su morfología llama la atención de los que, a partir de unos meses, tendrán que entrar y salir de ella varias veces al día. De esta forma, según expertos consultados, aunque ocupe un terreno más alargado, también es más estrecho, por lo que esto obligará a los conductores a fijarse más para salvar rampas, muros o pilares y, de esta forma, pone en mayor situación de riesgo el viaje.

Características

La terminal tiene dos niveles. En el superior, al que se accede desde la avenida de A Sardiñeira, se localiza la estación de autobuses, con el edificio de viajeros y la pasarela peatonal que une las dos estaciones y conecta con la avenida del Ferrocarril, y cuenta con 20 dársenas de operación y otras 23 de regulación para los autobuses. El aparcamiento, que será gestionado por el Adif, está en el nivel inferior y tendrá unas 560 plazas, una vez modificado el proyecto respecto a las 325 plazas iniciales.

La obra de la estación de autobuses junto con la de elementos comunes y el aparcamiento tiene una superficie útil de más de 29.600 metros cuadrados y cuenta con un edificio de viajeros de 1.800 metros cuadrados. Una vez adjudicada la gestión del edificio, tan solo falta ultimar los detalles para que comience a funcionar, como era previsto, antes que la parte ferroviaria.