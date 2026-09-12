Hace 75 años | Los vecinos se quejan del mal olor del río de Monelos y el alcalde lo reconoce

Hace 25 años Estados Unidos sufría el mayor ataque terrorista de su historia, en el que murieron miles de personas en las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. Mientras, en 1976, hace 50 años, se decidía el nombre del polígono de Pocomaco; en 1951, hace 75, los vecinos se quejaban del mal olor del río Monelos; y en 1926, hace cien años, el plebiscito se desarrollaba con normalidad en la ciudad y ya se contabilizaban el primer día más de 2.400 firmas.

Hace 25 años | Alarma mundial por los salvajes atentados en Estados Unidos

Estados Unidos vive la crisis más grave de su historia después de sufrir el 11 de septiembre una oleada de atentados que destruyó las Torres Gemelas, en Nueva York, un edificio colindante de 47 pisos y parte del Pentágono, en Washington. Dos aviones secuestrados por los terroristas impactaron contra los rascacielos de Manhattan, otro contra la sede del Departamento de Defensa y una cuarta aeronave se estrelló en Pittsburg. Las dos Torres Gemelas se desplomaron y provocaron miles de muertes, aunque el número de fallecidos es imposible de determinar con exactitud. Aunque por el momento no existen pistas sobre la autoría de los ataques, se sospecha que tras las acciones se puede encontrar el millonario saudí Osama Bin Laden.

Imagen que muestra el momento del atentado contra las Torres Gemelas Archivo El Ideal Gallego

Portada de El Ideal Gallego del 12 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Pocomaco se llamará “Polígono Comercial Emilio Fernández”

Dar a Pocomaco el nombre de “Polígono Comercial Emilio Fernández” ha sido uno de los acuerdos adoptados, por aclamación, en la asamblea celebrada por los integrantes de dicho polígono. Asimismo se acordó crear una sociedad mercantil para la explotación de los servicios.

Por otra parte, una niña resultó grave al ser atropellada por un turismo en Guísamo. El nombre de la niña es María García Santos, de siete años, y vecina de La Coruña. Fue atropellada por un R-6 matrícula C-0958-F, conducido por Hilario García López, de 22 años.

Además, sobre los temas de Alvedro, el sanatorio de Oza y la mancomunidad de municipios trató una reciente reunión de la Asociación de Amigos de La Coruña, que preside don Cristino Álvarez.

Portada de El Ideal Gallego del 12 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Los vecinos se quejan del mal olor del río de Monelos y el alcalde lo reconoce

Al fin se ha percatado el señor Molina de que el río de Monelos huele mal. Con razón dicen los vecinos de aquel barrio que no hay nadie como ellos, sobre todo, para percatarse de estas cosas que precisan fino olfato, porque por allá se habían dado una ligera cuenta de ello pero hace muchísimo tiempo.

Por otra parte, pronunció una conferencia en la Real Academia de Medicina el doctor don Antonio Gutiérrez Fernández-Mora, acerca del tema: “Ondas ultrasónicas en Medicina. Su posición actual en terapéutica”. Habló de un magnífico estudio de las enfermedades que se benefician de la terapéutica ultrasónica, procesos inflamatorios articulares, neuritis y neuralgias, arteritis, úlceras externas y también la úlcera de estómago.

Portada de El Ideal Gallego del 12 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Comienza con normalidad el plebiscito y un niño se clava un cuchillo

Comenzó el plebiscito nacional, que continuará el día de hoy y mañana. A pesar de ser el primer día y las obras establecidas coincidir con las de oficina y trabajos en talleres, fábricas y comercios, hubo bastante animación. En las mesas de la capital se recogieron 2.411 firmas, figurando entre estas las de muchas señoras.

En la crónica de sucesos, en la parroquia de Torres, Villarmayor, un niño de tres años, llamado Andresito, pelaba con un cuchillo de afilada punta una pera que le habían dado, y cuando la pobre criaturita, sin ser vista de sus familiares, efectuaba dicha operación, tropezó y cayó al suelo, con tan mala fortuna que se clavó en el pecho el cuchillo. El niño se encontraba, dentro de la gravedad, algo reanimado.

Portada de El Ideal Gallego del 12 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego