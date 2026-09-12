ExpoCoruña supera los 61.000 visitantes en el primer semestre de 2026 con 22 eventos

Feria de Biocultura y Ecoturismo Cedida

ExpoCoruña hace balance del primer semestre de 2026 con unas cifras que consolidan al recinto como uno de los principales espacios para la celebración de eventos, ferias y congresos en A Coruña y Galicia. Entre enero y junio, las instalaciones acogieron un total de 22 eventos, que generaron 61.650 visitantes.

La actividad desarrollada durante este período ha permitido reforzar el papel de ExpoCoruña como espacio de referencia para el turismo de negocios y eventos en A Coruña, contribuyendo a atraer visitantes y profesionales y a generar actividad económica en la ciudad.

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La programación de ExpoCoruña durante los primeros seis meses del año ha incluido una amplia variedad de formatos: ferias, congresos, eventos corporativos, jornadas formativas, actividades culturales y encuentros sociales.

Entre las citas más destacadas se encuentran PATA PATA 2026, BioCultura 2026 y EXPORock 2026, eventos codirigidos y coorganizados por ExpoCoruña que han contribuido especialmente a incrementar la llegada de visitantes a A Coruña.

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La diversidad de eventos celebrados demuestra la capacidad de ExpoCoruña para acoger propuestas dirigidas tanto al público profesional como al público general, convirtiendo el recinto en un punto de encuentro para empresas, organizaciones, profesionales y visitantes.

Mientras que julio y agosto son tradicionalmente meses asociados al turismo vacacional, la actividad vinculada al turismo MICE —reuniones, incentivos, congresos y exposiciones— concentra buena parte de su calendario entre enero y junio y recupera un elevado ritmo de actividad a partir de septiembre.

Tras el período estival, ExpoCoruña retoma desde septiembre una nueva etapa de elevada actividad, con un calendario de eventos previsto para los últimos meses de 2026.

La programación permitirá mantener la llegada de visitantes y profesionales a A Coruña y dar continuidad a la actividad generada durante el primer semestre, con nuevas ferias, congresos, eventos profesionales y citas culturales y sociales.