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A Coruña

Danza, teatro y música para impulsar la inclusión: así será el festival de Artes pola Integración en A Coruña

El encuentro reunirá danza, teatro, música, talleres y creación comunitaria entre el 15 de septiembre y el 25 de octubre, con actividades gratuitas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/09/2026 11:31
El Centro Ágora
El Centro Ágora acogerá alguna de las actuaciones
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A Coruña volverá a convertirse este otoño en uno de los principales escenarios de Artes pola Integración, un festival pionero en Galicia que utiliza la creación artística como herramienta para favorecer la inclusión social y la participación cultural. La XV edición del encuentro se desarrollará entre el 15 de septiembre y el 25 de octubre y contará con actividades tanto en A Coruña como en Santiago de Compostela.

La programación incluye propuestas de danza contemporánea, teatro y música, además de talleres, encuentros profesionales y experiencias de creación comunitaria. El festival busca dar visibilidad al talento de personas y colectivos que encuentran mayores dificultades para acceder a los circuitos culturales y promover la igualdad de oportunidades en el ámbito artístico.

La programación coruñesa arrancará el 18 de septiembre en el Laboratorio Escénico, que acogerá 'Antes de desaparecer', una pieza de danza contemporánea creada e interpretada por Julio César Iglesias y Carlota Pérez. La obra aborda cuestiones relacionadas con la transformación personal y los límites de la identidad a través del movimiento y la creación escénica.

Al día siguiente, 19 de septiembre, la Fundación María José Jove será el escenario de la' Asemblea Diversa', una jornada dedicada a la reflexión y al intercambio de experiencias en torno a la inclusión y la transformación social mediante la cultura.

El encuentro contará con la participación de figuras como Mercedes Peón y Natalia Balseiro, además de representantes del Festival Agrocuir, el Festival Visibles de Madrid y otras iniciativas vinculadas a la creación inclusiva.

La jornada finalizará con música en directo de Flumen, una banda integrada por jóvenes de la Ribeira Sacra y otros puntos de Galicia que presentará sus propias composiciones de rock y pop.

El 20 de septiembre, el Centro Ágora acogerá una doble propuesta. Por un lado, 'De corpo e palabra, de ExperimentaDanza, y por otro, 'Eurolíder Feminista', de Palomica Lloca Producciones, una sátira que aborda desde el humor cuestiones relacionadas con la política, los medios de comunicación y los debates sobre el feminismo contemporáneo.

El festival continuará en octubre

La programación de Artes pola Integración regresará a A Coruña en octubre. El 24 de octubre, el Museo de Belas Artes acogerá una muestra de creación desarrollada por Su Garrido junto a las personas participantes en sus talleres. La jornada se completará con una nueva actuación de Flumen.

El festival llegará a su fin el 25 de octubre en el Fórum Metropolitano, con el Certame de Pezas Curtas para a Comunidade, una convocatoria abierta a creadoras y creadores de teatro y danza, con y sin diversidad funcional.

Durante sus quince ediciones, Artes pola Integración se ha consolidado como una plataforma para impulsar la participación cultural y visibilizar propuestas artísticas vinculadas a la diversidad, la inclusión y la transformación social.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó el papel de la cultura como herramienta de inclusión, participación e igualdad de oportunidades.

Todas las actividades serán gratuitas hasta completar aforo.

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