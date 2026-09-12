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A Coruña

A Falperra enseñó su comercio a cientos de curiosos y Oza se montó un festival de final de verano

Julia Nóvoa
12/09/2026 21:39
Los vecinos de A Falperra disfrutaron de la sesión vermú
Los vecinos de A Falperra disfrutaron de la sesión vermú
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Son ya 12 años de comunión entre los vecinos de A Falperra y sus comerciantes, quienes cada mes de septiembre se convierten en los protagonistas de las fiestas, por encima de cualquier actividad programada. El buen tiempo favoreció, de hecho, que en la primera de las dos jornadas de festejos en la calle Industrial se reunieran cientos de curiosos, para disfrute del comercio de proximidad. 

Dio por iniciados los fastos Pura Villar, rostro de la mítica confitería La Vienesa. Desde entonces, y entre acorde y acorde o vermú y vermú, los comerciantes sacaron su mejor repertorio y en muchos casos se presentaron en sociedad. Ese es precisamente el objetivo: dar visibilidad. 

Fiestas de A Falperra en 2025

Fiestas de A Falperra

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Pondrá el broche de oro la actuación de Carlos Bau y su proyecto 80 Razones, con un repaso por la música nacional de los 80. Para la tarde de este domingo queda el son cubano de Son de Camagüey (20.30 horas), justo a la finalización de la visita del Dépor a Getafe. Además, ante la previsión de altas temperaturas, la sesión vermú de las 13.00 horas con El Corta también promete otro ambiente para recordar.

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Las fiestas de A Falperra, en imágenes

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Jamaica

Hasta ocho horas duró la música en la segunda de las jornadas del festival en el parque de Oza, aunque en realidad es más ajustado referirse a fiestas vecinales. Se trata de un proyecto cultural más de la asociación Oza-Gaiteira-Os Castros, en este caso con el foco puesto en el sound system jamaicano, reconocible por su enorme cuadro de altavoces. 

Tal y como sucedió en A Falperra, la buena temperatura y la jornada soleada favorecieron la asistencia de público, que en este caso se lo tomó casi como un picnic. 

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