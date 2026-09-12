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playas A Coruña sábado 13 de septiembre
A Coruña

A Coruña disfruta de sus playas, en un sábado a pleno sol

La temperatura máxima fue de 25,2 grados

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/09/2026 19:48

Con una máxima de 25,2 grados certificada por la Aemet en la ciudad de A Coruña a las 14.00 horas de este sábado, tanto los habitantes como los visitantes de la ciudad herculina se han dejado tentar por el radiante sol que calienta los arenales del Orzán, Riazor y Matadero, aún a las siete de la tarde. 

Las playas y parques son de los espacios que más disfrutan los coruñeses cuando hace sol. Al comenzar septiembre, Adorrmideras, San Amaro y Riazor se llenaron del goce propio de las últimas semanas del verano.

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A un poco más de dos semanas para que el verano de 2026 diga adiós, A Coruña sigue luciendo en sus playas una estampa típica de los cálidos meses de julio y agosto.  

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Particularmente este sábado, ha hecho un día soleado, con temperaturas por encima de los 24 grados durante toda la tarde, y con poco viento, por lo que los parques de la ciudad también estuvieron concurridos. 

Para mañana domingo se espera una máxima de 28 grados, que seguramente regalará otro día de playa antes del final de la época estival.

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