A Coruña disfruta de sus playas, en un sábado a pleno sol

Con una máxima de 25,2 grados certificada por la Aemet en la ciudad de A Coruña a las 14.00 horas de este sábado, tanto los habitantes como los visitantes de la ciudad herculina se han dejado tentar por el radiante sol que calienta los arenales del Orzán, Riazor y Matadero, aún a las siete de la tarde.

La tendencia cálida en A Coruña es la más suave de toda Galicia Más información

A un poco más de dos semanas para que el verano de 2026 diga adiós, A Coruña sigue luciendo en sus playas una estampa típica de los cálidos meses de julio y agosto.

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Particularmente este sábado, ha hecho un día soleado, con temperaturas por encima de los 24 grados durante toda la tarde, y con poco viento, por lo que los parques de la ciudad también estuvieron concurridos.

Para mañana domingo se espera una máxima de 28 grados, que seguramente regalará otro día de playa antes del final de la época estival.