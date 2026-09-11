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Video incendio 10.09
A Coruña

Una avería en un cuadro eléctrico moviliza a los Bomberos en la ronda de Monte Alto

El incendio se produjo en un bajo en el número 202 de la calle

Julia Nóvoa
11/09/2026 00:17

Los Bomberos se desplazaron durante la pasada noche hasta el número 202 de la ronda de Monte Alto para intervenir en el bajo del edificio, de donde salía humo. La intervención de los servicios de emergencia se producía pasadas las nueve de la noche cuando los vecinos, alertados por el humo, decidieron llamar para pedir auxilio.

Al llegar al lugar, comprobaron que el incendio era en un bajo y tuvieron que abrir la persiana para poder entrar. El fuego estaba localizado en un cuadro eléctrico. Una vez sofocado, procedieron a ventilar el recinto, además de asegurar la instalación del edificio contiguo. 

Poco después, se restableció el suministro eléctrico a todo el inmueble. En la intervención participaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y Bomberos. Ningún vecino resulto afectado y tampoco tuvieron que ser evacuados de sus domicilios. 

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