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A Coruña

Un hombre resulta herido tras caerle un árbol encima en la calle Barcelona, en A Coruña

El varón, de 61 años, fue trasladado al Chuac por el 061 tras hacerse una brecha en la cabeza

Dani Sánchez
Dani Sánchez
11/09/2026 17:28
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Árbol caído en la calle Barcelona
Quintana
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Un árbol de grandes dimensiones cayó este mediodía en el número 37 de la calle Barcelona de A Coruña sobre un hombre que se encontraba descansando en uno de los bancos de la zona. Pasadas las 15.30 horas, el tronco partió y cayó sobre el varón de 61 años de edad, provocándole una brecha en la cabeza y la expectación de los viandantes y comerciantes de la zona próxima a las Conchiñas.

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Pánico en la Pulpeira de Melide: un árbol cae durante el servicio de cenas y golpea el cuello de un cliente

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Según explicó la Policía Local, a su llegada, el hombre se encontraba tirado en la calzada junto a una marabunta de personas a su alrededor, que acudieron rápidamente a auxiliar al herido, que se encontraba en todo momento consciente. Al suceso, además, se desplazó el 061, quienes trasladaron al herido al Chuac para el correspondiente examen médico. Unas horas más tarde, personal especializado acudió a la zona para cortar el árbol.

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Un operario corta el tronco del árbol caído
Quintana

Aunque A Coruña no está registrando fuertes rachas de viento que puedan acrecentar la caída de árboles de grandes dimensiones, es el segundo que se desploma sobre la vía pública en poco más de una semana. El pasado 3 de septiembre, otro árbol cayó en pleno servicio de cenas en una de las mesas de la Pulpeira de Melide, en la plaza de España. El ejemplar en cuestión se vino abajo contra la zona de la terraza y, aunque no se produjeron heridos de gravedad, sí golpeó el cuello de uno de los presentes, quien con un salto consiguió escapar de un golpe mucho mayor.

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