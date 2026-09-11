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A Coruña

¿Quiénes son los que mejor se portan en la noche de A Coruña?

Sorpresa entre los empresarios tras el masivo desembarco de universitarios para el opening de este curso

Guillermo Parga
Guillermo Parga
11/09/2026 17:56
The Clab, en el openng universitario
The Clab, en el openng universitario
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Más de 7.000 universitarios sueltos y con mucha sed de fiesta en el primer jueves del curso podría ser motivo para echarse a temblar, según los prejuicios de los menos familiarizados con la cultura del ocio nocturno. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. El balance que realizan los empresarios pasa antes de todo por el ejemplar comportamiento de los asistentes a las principales salas de la ciudad, con un total de 0 incidentes para tamaño despliegue de clientes. Bien por la seguridad y chapeau por los futuros graduados.

La sala Pelícano, en un lleno habitual durante una de las últimas temporadas

Más del 70 por ciento de los universitarios de A Coruña saldrán de fiesta el primer jueves del curso

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Aproximadamente 6.000 de ellos pasaron por las diferentes fiestas del grupo Pelícano, que ya anticipó un mes inmejorable tras el llamado opening o primer día de la nueva temporada de fiesta tras el verano. "Tuvimos un llenazo, conseguimos meter esas 6.000 personas", afirma el gerente, además de presidente de Galicia de Noite, Luis Diz. La estampa al cierre, al filo de las 07.00 horas, era de lleno sin que nadie se hubiera marchado a casa tanto en la sala Pelícano como en Vibo. Buena parte de los estudiantes eran, además, de primer año.

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Por su parte, la marca Peccato triunfó con una de las mejores entradas en la historia de The Clab. El relaciones externas de la sala, Emilio Ron, pone en valor el comportamiento de los presentes. "Fuimos capaces de habilitar dos colas de acceso para evitar las retenciones de otros años, y hay que agradecer el comportamiento y la reacción de todos los que vinieron", resalta, frente a la habitual estigmatización de los más jóvenes en cuestiones de educación. Además, la antigua Chaston anuncia que comienza a funcionar cuatro días a la semana, con los jueves, viernes, sábados y tardeo de domingos.

Por otra parte, Ferrol debutó con otro opening de la Universidad de A Coruña, que consiguió congregar a 3.000 personas, pero que no le discutió a A Coruña su condición de capital de la fiesta universitaria.

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