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A Coruña

Monte Alto celebra sus fiestas con merendiñas, foliadas y memoria

Las celebraciones del barrio serán los días 18 y 19 de septoembre

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
11/09/2026 13:23
Fiestas de Monte Alto. FOTOS: Quintana (1)
Edición pasada de las fiestas de Monte Alto
Quintana
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El barrio de Monte Alto celebrará sus fiestas el fin de semana del 19 y 20 de septiembre, en el que sus calles se llenarán de música y memoria para destacar su carácter y raíz dentro de la ciudad de A Coruña.

La celebración empezará el sábado 19 a las 11.00 horas con las alboradas y un pasacalles por el barrio con el grupo Xebre. A las 13.30, en la calle de la Torre, habrá sesión vermú con los combos de la Escuela Municipal de Música. Por la tarde, a las 17.00 será el turno de Rogelio III La Fête con "As Sircóptas" en el Campo de Marte, mientras que las 18.30, en el mismo lugar, llegará la primera foliada, que incluirá un taller de baile para los más pequeños de la mano de una de las asociaciones culturales del barrio, Son d'aquí.

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Las imágenes de la segunda parte de las fiestas de Monte Alto

Segunda parte de las fiestas de Monte Alto, con el homenaje a Ramón Maseda y la actuación de Son d'aquíVer más imágenes

A las 19.50 la música seguirá entre el Campo de Marte y la calle de la Torre con Brassica Rappa, que estará en concierto a las 20.30 en el escenario de la misma calle de la Torre. A las 21.15 Julia Ares se encargará del pregón, para dar paso a las 21.30 al concierto de Portosanto y a las 23.15 al de Alana.

La jornada dominical se abrirá a las 12.00 horas en el parque Carlos Casares, el monumento a los Hermanos de la Lejía y la antigua cárcel. A modo de memorial a las víctimas de la represión, se llevará a cabo el tercer "Roteiro da Memoria Cívica do Barrio", conducido por Carlos Ares y en el que intervendrán, entre otros, el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, Rubém Centeno y miembros del colectivo de presos políticos de A Coruña.

A las 13.00 horas en el parque de del Agra de San Amaro, entre la avenida de Navarra y la Torrente Ballester, al lado del Memoria de la Paza y la Libertad, tendrán lugar las "Merendiñas da Torre", organizadas por la asociación vecinal junto a la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. En ellas se podrá disfrutar de una comida popular y una foliada con Cántigas da Terra.

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