La tendencia cálida en A Coruña es la más suave de toda Galicia

Los coruñeses salieron a la playas de la ciudad, en una de las jornadas cálidas del verano. Quintana

Ni siquiera Galicia se libró de la gran tendencia cálida y seca vivida durante este verano. En total, la comunidad registró de temperatura media 21,4 grados –más de dos por encima de lo habitual–. La anomalía climática no solo corresponde a las zonas más calurosas, también a ciudades que por su influencia atlántica no suelen recibir tan a menudo los ‘mejores’ efectos del anticiclón. Los termómetros en A Coruña, por ejemplo, alcanzaron los 30 grados hasta en siete ocasiones. Algo que hasta a este año no figuraba en los libros de datos meteorológicos de la Aemet en la ciudad. No obstante, a pesar de batir más récords calurosos que otras ciudades gallegas, la tendencia en la urbe continúa siendo la más suave de toda la comunidad.

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Según los datos del periodo 1991-2020 de la Aemet, en los tres últimos años A Coruña vivió un total de quince episodios de calor extremo –el umbral utilizado es la media de las temperaturas máximas del mes más cálido–, por los 23 de Lugo, los 36 de Pontevedra o los 39 de Ourense. En el caso de la urbe herculina, al menos en una quincena de jornadas se superaron los 28,9 grados, mientras que en Lugo se superaron más de una veintena los 34, y en Pontevedra y Ourense, se superaron más de una treintena de veces los 33 y los 38, respectivamente. La tendencia cálida coruñesa es tan suave comparada con otras zonas de Galicia que, tan solo en 1992, 2013 y 2023, se superó en días extremadamente cálidos a las otras capitales de provincia.

Cambio en el siglo

Aunque a consecuencia del cambio climático el calor es más evidente a partir de este siglo, la tendencia en la ciudad es cada vez más suave en comparación con otras. En los últimos años de los 90, por ejemplo, tan solo había dos días de diferencia entre la urbe más cálida, Ourense, y A Coruña. De hecho, hasta el año 2002, la ciudad de As Burgas solo había registrado más anomalías cálidas que la ciudad coruñesa en una ocasión. Desde ese año hasta ahora, tan solo fue superada por la urbe herculina en cuatro ocasiones.

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A pesar de que ya finalizó el verano climatológico –periodo que abarca desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto–, este mes de septiembre seguirá siendo cálido en A Coruña. Por lo menos así lo será durante los próximos días. Hoy habrá 24 grados de máxima y para mañana todo apunta a que los termómetros llegarán a 28; y para el domingo y el lunes, podrían incluso superar los 30.