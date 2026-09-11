Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Oreja de Van Gogh triunfa en su primera noche en A Coruña

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
11/09/2026 22:54
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
1.
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
Quintana
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
1.
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
Quintana
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
1.
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
Quintana
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
1.
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
Quintana
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
1.
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
Quintana
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
1.
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
Quintana
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
1.
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
Quintana
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
1.
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
Quintana

Lo más leído

Te puede interesar

Un agente de la Policía de Nueva York interpreta la melodía ‘Taps’ en el acto conmemorativo del 11-S

El 25 aniversario del 11-S aviva las acusaciones a Riad de complicidad en los ataques
EFE
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el centro, inauguró este viernes tres nuevas fases del polígono industrial de As Gándaras en Lugo

Rueda destaca que el desarrollo de suelo industrial atraerá empresas
EP
Varios operarios trabajan en una obra en Toledo el pasado mes de agosto

Los accidentes laborales causan 432 muertes hasta el mes de julio
Agencias
Panorámica del embalse del Mandeo en Curtis

Curtis teme que los reiterados cortes de luz pongan en riesgo la llegada de nuevas empresas al polígono
Fran Moar