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A Coruña

La obra de Xoti de Luis protagoniza una retrospectiva en la Fundación Luis Seoane

La exposición se enmarca en la primera edición de la iniciativa cultural Coruña Arte Aberta (CAbe)

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
11/09/2026 14:13
Obra Xoti de Luis
Obra Xoti de Luis
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La iniciativa cultural Coruña Arte Aberta (CAbe), que dará comienzo a su primera edición la próxima semana, contará en su programación con una exposición que abrirá el 18 de septiembre en la Fundación Luis Seoane. Se trata de 'Retrospectiva', una muestra dedicada a la vida y creaciones del artista coruñés Xoti de Luis.

Alejada del recorrido cronológico lineal, la muestra busca proponer un diálogo entre sus obras de los 80 y 90 del siglo pasado con su producción más actual

Un momento de la presentación de CAbe

Nace CAbe, “una herramienta viva y vertebradora del arte contemporáneo gallego”

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“Ese cruce de miradas permite comprobar cómo las investigaciones de sus inicios han ido transformándose con los años sin perder la libertad formal ni el carácter experimental que siempre han definido su trabajo”, asegura el comisario de 'Retrospectiva', David Ferreras. Su obra combina la pintura, la poesía experimental, la acción performativa y formatos alternativos. En 'Retrospectiva', ese bagaje histórico dialoga con su obra más reciente en un recorrido por piezas que mueven sus límites entre el expresionismo, el informalismo matérico, la escultura, el ensamblaje y las construcciones de raíz brut y pop, mostrando la vigencia de un creador que sigue construyendo modernidad desde la independencia

La exposición formará parte de la primera edición de CAbe, una propuesta que busca dinamizar, conectar y poner en valor la creación contemporánea gallega, involucrando a los espacios expositivos, a las galerías, a los museos, fundaciones y también a los locales de hostelería, llevando el arte incluso a la vía pública, con intervenciones en fachadas.

Una de las pasadas exposiciones del Centro de Arte de la Fundación María José Jove

Nace CAbe (Coruña Arte Aberta), una iniciativa para articular y visibilizar el arte contemporáneo hecho en Galicia

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