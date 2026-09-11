La mitad de los alumnos del instituto de Zalaeta no acuden a clase por los problemas con el amianto

Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta este viernes Cedida

El complicado inicio de curso en el IES Menéndez Pelayo, conocido como instituto de Zalaeta, está dejando su marca en los partes de asistencia. Según fuentes de la asociación de padres y madres del centro, en los primeros días de clase se ausentó la mitad del alumnado matriculado después de que se conociesen los problemas derivados de la presencia de amianto y de material de obra en las instalaciones, que están en proceso de reforma.

Este mismo viernes, a primera hora de la mañana aparecieron colgados en los andamios de obra de la fachada principal carteles para protestar por las condiciones en las que se están iniciando las clases en el instituto. Aunque desaparecieron al poco tiempo, su presencia deja patente el malestar que hay entre familias y alumnos. Muchos de ellos, de hecho, ni siquiera han empezado el colegio.

El instituto de Zalaeta amanece con carteles denunciando presencia de amianto Más información

Según los datos manejados por las familias aproximadamente la mitad de los estudiantes matriculados se han quedado en casa estos primeros días. En la primera jornada de clases, el miércoles 9 de septiembre, hubo unos 80 estudiantes en las aulas de Secundaria, de los 383 matriculados en el ciclo de la ESO. En el primer curso fue en el que se cuantificó una mayor asistencia, con medio centenar de los 80 estudiantes del centro. Mientras, Bachillerato y los ciclos de Formación Profesional no empezaron hasta el jueves, 10 de septiembre. Acudieron, principalmente, comentan, para recoger los horarios y resolver cuestiones relacionadas con la matrícula, de manera que solo se quedaron en las aulas los alumnos de FP básica (unos 30), mientras que de los de Primero y Segundo de Bachillerato tan solo se acercaron al centro una treintena de los 155 anotados. En cuanto a la ESO, subió un poco la asistencia con respecto al primer día, pero se quedó rondando el 60%.

Alumnos del instituto de Zalaeta abandonan un aula del centro por fuertes "olores químicos" Más información

Mientras tanto, los padres volvieron a reunirse a las puertas del instituto. Allí, propusieron citarse con la Oficinal de Inspección Educativa de la Xunta, así como solicitar una inspección de trabajo. Además, quedaron en convocar nuevas movilizaciones delante del centro, incluyendo la posibilidad de retrasar durante diez minutos la entrada del alumnado. También se planteó acudir con máscaras como forma de evidenciar la preocupación e incertidumbre existente a respecto de las condiciones de salubridad del centro. Junto a ello, las familias apuntaron también a la posibilidad de organizar una manifestación delante del edificio de la Xunta en Monelos.

La Xunta paraliza las obras de retirada de amianto en el instituto de Zalaeta Más información

Los padres también han solicitado tener acceso a documentos como el plan de seguridad y salud de la obra, el informe favorable de su coordinador de seguridad y salud, los resultados de las mediciones de la calidad del aire o un nuevo plan para la retirada del amianto. Las familias también han pedido información sobre la revisión del estado de las obras y sus medidas de seguridad, sobre todo en relación con los andamios, ya que apuntan que los alumnos podrían acceder a estos a través de las ventanas. Explican, además, que algunos profesores han manifestado molestias como picor en los ojos debido a la falta de ventilación. A la preocupación por el amianto se une también la de la ordenación del espacio, ya que, aseguran, hay salidas de emergencia que están afectadas por la colocación de materiales de obra.