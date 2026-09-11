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A Coruña

La alcaldesa de A Coruña critica la postura del BNG en el pleno: "Es el no por el no con argumentos peregrinos"

"Hay una candidata que ha decidido instalarse en el sistema más tradicional, que es el 'no' a todo"

Lara Fernández
Lara Fernández
11/09/2026 15:14
Pleno de A Coruña
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, hizo balance este viernes en 'Cita en María pita' del pleno municipal en el que el BNG votó en contra del estudio de detalle para la construcción de tres torres residenciales en San Pedro de Visma. El asunto se aprobó gracias a los votos del PSOE y PP. "El tema del BNG es una cosa que me tiene desconcertada. Hay una candidata que ha decidido instalarse en el sistema más tradicional del BNG, que es el 'no' a todo: no a las fiestas, no al eclipse porque es una verbena, sí a la vivienda pero no así", explicó la regidora.

En la sesión plenaria de este jueves, dijo Rey, "no explicaron qué es lo que no les gustaba del asunto de Visma, entonces yo me pregunto: ¿Quieren que se haga vivienda, sí o no?". De esta forma, la alcaldesa pidió a los nacionalistas que expliquen por qué votaron en contra y dejar de lado "el no por el no con argumentos peregrinos". 

Con la aprobación definitiva al estudio de detalle de la manzana Z4-R17L se podrá concretar la ordenación de los edificios, rasantes, alineaciones y condiciones estéticas de las futuras torres, tres inmuebles que sumarán casi 34.000 metros cuadrados de superficie residencial y más de 9.700 destinados a usos terciarios. La actuación contempla también la creación de una plaza de titularidad privada que tendrá uso público.

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