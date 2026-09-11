Jaime Suárez | “A Falperra es un barrio luchador, pero no somos problemáticos ni salimos a la calle"

Jaime Suárez, presidente de los vecinos de A Falperra, en la calle Comercial Quintana

Son ya 12 los años que Jaime Suárez (A Coruña, 1952) y su equipo se ponen manos a la obra para darle forma a las fiestas del barrio, en realidad una excusa para sacar tanto a los vecinos como a los comerciantes a la calle. Desde la mañana de este sábado y hasta entrada la noche del domingo habrá un decena de actuaciones, muchas transacciones y, además, diversión para los más pequeños.

Llegan casi para cerrar el verano, pero con un cartel más intenso que nunca...

Llevamos 12 años con esto y lo tenemos controlado. El cartel y el programa son bastante buenos. El modelo de financiación no nos supone problemas. No nos han puesto pega alguna. Creemos que es algo muy positivo y deja cero lugar a dudas. Lo que es importante es no pasarse del presupuesto.

¿Por qué eligen la calle Industrial?

Es donde empezamos siempre y el entorno es apropiado para lo que queremos. Ahora se nos está quedando pequeño. Los comerciantes nos están pidiendo más espacio. Es bonito, y tenemos que adaptarnos a lo que hay. Puede que si cambiamos de zona lo ideal sería el parque de Santa Margarita. Pero ahora mismo lo importante es que aquí disfrutamos y lo pasamos bien. Es una satisfacción, porque todos nos conocemos.

Ustedes son pioneros en sacar el comercio del barrio a la calle, ¿puede decirse que es la fecha más importante para los empresarios de A Falperra?

Exactamente. Es la jornada más importante, están ilusionados y hay cosas nuevas para ellos. El comercio es fundamental para los barrios y, en nuestro caso, con la llegada del centro de salud se nota más movimiento. Muchos locales que estaban vacíos empiezan a abrirse. Los de toda la vida ya se saben que son luchadores, autónomos con los que hay que volcarse, porque hay unas familias conocidas detrás.

Las dos actuaciones principales, la de Carlos Bau y Son de Camagüey, ya las quisieran para sí muchos locales de noche...

Son gente que sabemos que son triunfadores, que atraen mucha gente, y que va a haber una afluencia importante. Es una forma de hacer peña y hacer barrio. También es una crack Pura, de La Vienesa, quien será importante a la hora de dar el pregón. Se instaló con su esposo y su marido, en paz descanse, y fue una luchadora de toda la vida. Nosotros la acogimos siempre con cariño. Es una vecina más. Se jubiló y pensamos en ella.

Esta vez ha desaparecido el cine al aire libre, ¿por qué?

El problema es siempre el tiempo y teníamos dudas. Afortunadamente, va a hacer mucho calor y el sol va a pegar duro. Preferimos eso a que nos llueva. El caso del cine hay que comentarlo, pero posiblemente volverá.

¿Cuál es el evento que más ilusión le hace?

La fiesta de la espuma, nos encanta ver a los niños pasarlo bien, y ver sonreír a los padres.

Al final, siempre consiguen lo que se proponen, desde los árboles del terror de Pla y Cancela al centro de salud.

Somos un barrio luchador. No somos problemáticos ni salimos a la calle a luchar, pero ahora nos fijamos en las escaleras mecánicas. Están paradas y es un problema importante. Además, el barrio peleó por un centro cívico, y lo consiguió.

Eso sí, paciencia tienen un rato largo...

Nosotros peleamos mucho por el centro cívico, y fue el barrio el que lo consiguió.

¿Qué mensaje mandaría al resto de barrios para acercarse a A Falperra?

Que se animen a hacernos una visita, que vean cómo está todo esto y que aprovechen para vernos todos, que están invitados.