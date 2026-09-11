ITG organiza en A Coruña una jornada sobre capacidades tecnológicas

Oficina de ITG Roberto Berdini

El centro tecnológico ITG celebrará el próximo 15 de septiembre, en A Coruña, una jornada de puertas abiertas dirigida a medios de comunicación para mostrar "cómo un centro tecnológico convierte la investigación y la tecnología en soluciones útiles para empresas, administraciones y sociedad".

ITG ha sido elegido por la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit) entre sus 60 miembros para mostrar el trabajo que desarrollán estas entidades y su papel como puente entre el conocimiento y el mercado.

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La cita permitirá conocer, a través de demostraciones prácticas, tres grandes áreas de especialización de ITG: movilidad autónoma, con drones cuya tecnología permite prevenir incendios, localizar personas desaparecidas y vigilar infraestructuras críticas.

Además, se abordará la energía inteligente, con tecnologías para transformar residuos en energía y valorizar plásticos marinos convertir los puertos en proveedores de energía renovable.