Irlanda ya tiene el primer mojón del Camino de Santiago, que marca la ruta hasta A Coruña

Inauguración del mojón indicativo que marca el inicio del Camino Inglés entre la localidad de Drogheda (Irlanda) y la ciudad de A Coruña Xunta

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, asistió este viernes a la inauguración del primero mojón en la República de Irlanda, concretamente en la ciudad de Drogheda, uno de los principales puertos comerciales de la costa oriental del país y un antiguo punto de partida de peregrinos hacia Galicia.

El nuevo hito jacobeo se sitúa en el entorno de Scotch Hall, un conocido centro comercial y de ocio de la ciudad, en una zona vinculada al antiguo punto de embarque de peregrinos a Galicia. Según investigadores locales, durante la Edad Media los peregrinos procedentes del nordeste y del centro de Irlanda llegaban a Drogheda antes de embarcar hacia A Coruña.

Durante el acto de inauguración, Marcos Gómez Román puso el foco en el valor de recuperar esta memoria histórica para reforzar los vínculos entre Irlanda y Galicia. “Es un verdadero placer inaugurar este mojón xacobeo en Drogheda, una ciudad con una importante tradición portuaria y con un papel destacado en la historia de las peregrinaciones irlandesas hacia Galicia”, destacando así la recuperación de una historia que “permite reconocer una relación que se fue construyendo a lo largo de los siglos y que hoy continúa viva a través del Camino de Santiago”.

El mojón cumple una función de orientación para los peregrinos e incorpora una inserción que señala los 1.251 kilómetros que separan Drogheda de A Coruña. Para el comisario del Xacobeo 2027, este hito permite conectar la señalización actual con la tradición de las peregrinaciones marítimas desde Irlanda, que se consolidaron a través de una ruta por mar hasta el puerto de A Coruña. “A partir de ahí, la ciudad de Santiago desarrolló un vínculo muy importante con Irlanda y hoy estamos reforzando esa relación mediante una señalización que hace visible esta conexión histórica y que acompaña a los peregrinos en su recorrido hacia Santiago”, afirmó.

La iniciativa para la instalación de este hito partió en noviembre de 2025 de la asociación Camino de Santiago Society de Irlanda, que solicitó un mojón a la Xunta para colocarlo en el Camiño Boyne Valley, identificado expresamente como itinerario jacobeo en Irlanda.

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Se trata del primer mojón jacobeo instalada en Irlanda y de la quinta en el Camino Inglés, con el que son ya cinco los hitos instalados para señalizar este itinerario jacobeo.

En la ciudad de Drogheda se encuentra el Camino Boyne Valley, un itinerario circular de aproximadamente 25 kilómetros creado por Boyne Valley Walking y Drogheda Walks. La ruta dispone de credencial y sellos y permite a los peregrinos completar, junto con los 75 kilómetros del tramo de A Coruña hasta Santiago, los 100 kilómetros necesarios para obtener la Compostela.

El comisario del Xacobeo 2027 agradeció la colaboración de las autoridades locales y de las religiosas, así como el trabajo de la Confraternity of Saint James y del conjunto de voluntarios implicados en la recuperación de esta dimensión espiritual y cultural del Camino, en el marco de la representación de este mojón como “símbolo del reconocimiento de los gallegos a los peregrinos que cada día deciden vivir este viaje físico y espiritual hacia Santiago de Compostela”.

La instalación de este mojón en Drogheda forma parte del trabajo que la Xunta de Galicia desarrolla desde hace años para colocar hitos jacobeos en lugares emblemáticos de todo el mundo, con el objetivo de promover, divulgar y reforzar el conocimiento de los itinerarios jacobeos y de su dimensión internacional.

Esta apuesta por la internacionalización del Camino coincide con una evolución positiva de la peregrinación. En lo que llevamos de 2026, más de 410.000 peregrinos recogieron a Compostela, un 7% más que en el mismo período de 2025. Además, los peregrinos extranjeros representan en estos momentos el 59% del total.

En el caso del Camino Inglés, en este año 2026 fueron más de 24.000 los peregrinos que recogieron la Compostela a través de este itinerario, un 5% más que en 2025.