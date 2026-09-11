Inés Rey, tajante sobre la Zona de Bajas Emisiones: "No vamos a prohibir la entrada a nadie porque no tenga un coche eléctrico"

Señal de Zona de Bajas Emisiones en La Marina Quintana

El Ayuntamiento de Vigo puso en marcha este jueves sus cuatro Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), prohibiendo el acceso a vehículos contaminantes en las zonas del centro, la plaza de Portugal, Bouzas y Calvario. Preguntada en 'Cita en María Pita' por el caso de A Coruña, la alcaldesa, Inés Rey, se mostró tajante: no se prohibirá a nadie la entrada en la ciudad.

"Está bien legislar a nivel europeo en los despachos; hay que luchar contra el cambio climático pero también hay que vivir en las ciudades", comenzó su intervención la regidora, quien anunció que en A Coruña "no vamos a prohibir la entrada a ningún barrio a nadie porque no tenga un coche eléctrico. No se va a penalizar ni castigar a quien no pueda pagarse un coche".

La alcaldesa ejemplificó, por ejemplo, que "el autónomo que tiene un Renault Kangoo porque es fontanero y va de O Ventorrillo a Os Mallos o a Os Castros a trabajar con su furgoneta, no va a ser ni penalizado ni sancionado por no tener una furgoneta eléctrica. El grueso de la población no estamos en disposición de cambiar el coche de la noche a la mañana".

La única zona de A Coruña que sí restringe el acceso a los vehículos es la Ciudad Vieja y la avenida de La Marina, dos zonas donde solo se permite circular a los conductores residentes, pero esta medida ya era anterior a la ZBE.