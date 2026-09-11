Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Inés Rey, tajante sobre la Zona de Bajas Emisiones: "No vamos a prohibir la entrada a nadie porque no tenga un coche eléctrico"

"Está bien legislar en los despachos, pero también hay que vivir en las ciudades", señaló la alcaldesa de A Coruña

Lara Fernández
Lara Fernández
11/09/2026 14:26
Señal de Zona de Bajas Emisiones en La Marina
Quintana
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Ayuntamiento de Vigo puso en marcha este jueves sus cuatro Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), prohibiendo el acceso a vehículos contaminantes en las zonas del centro, la plaza de Portugal, Bouzas y Calvario. Preguntada en 'Cita en María Pita' por el caso de A Coruña, la alcaldesa, Inés Rey, se mostró tajante: no se prohibirá a nadie la entrada en la ciudad.

"Está bien legislar a nivel europeo en los despachos; hay que luchar contra el cambio climático pero también hay que vivir en las ciudades", comenzó su intervención la regidora, quien anunció que en A Coruña "no vamos a prohibir la entrada a ningún barrio a nadie porque no tenga un coche eléctrico. No se va a penalizar ni castigar a quien no pueda pagarse un coche". 

La alcaldesa ejemplificó, por ejemplo, que "el autónomo que tiene un Renault Kangoo porque es fontanero y va de O Ventorrillo a Os Mallos o a Os Castros a trabajar con su furgoneta, no va a ser ni penalizado ni sancionado por no tener una furgoneta eléctrica. El grueso de la población no estamos en disposición de cambiar el coche de la noche a la mañana".

La única zona de A Coruña que sí restringe el acceso a los vehículos es la Ciudad Vieja y la avenida de La Marina, dos zonas donde solo se permite circular a los conductores residentes, pero esta medida ya era anterior a la ZBE.

Un VTC circula por la calle de Juan Flórez

El TSXG reabre la Zona de Bajas Emisiones a los VTC

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Migrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta

El Gobierno de Ceuta cifra en 13.000 los migrantes que permanecen en la ciudad
EFE
Víctor de Aldama

Dos socios de Aldama niegan que conocieran las comisiones por los contratos de mascarillas
Agencias
El ideal gallego

Profesorado de la tres universidades gallegas participarán en octubre en una jornada sobre innovación docente
Agencias
El ideal gallego

Convocadas ayudas a locales comerciales de la ciudad histórica de Santiago
Agencias