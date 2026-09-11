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A Coruña

Inés Rey anuncia la reforma de las "obsoletas" escaleras mecánicas de Maestro Clavé y San Agustín

La alcaldesa asegura que su mal funcionamiento se debe a una herencia 'envenenada' del PP y los vecinos de A Falperra estallan

Lara Fernández
Lara Fernández
11/09/2026 11:29
Las escaleras de Maestro Clavé
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Es una constante para los vecinos de A Falperra y de San Agustín. Las escaleras mecánicas que nacieron con el fin de facilitar la movilidad a los vecinos, se estropean continuamente. Este jueves las de Maestro Clavé amanecieron con sus cinco tramos averiados, un hecho que hizo estallar a los residentes, que colocaron carteles de protesta en su entorno a última hora. Por su parte, las de San Agustín, con un único tramo, llevan meses sin funcionar.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, preguntada por esta cuestión en 'Cita en María Pita', anunció la próxima reforma de estas, pero aclaró que las constantes averías se deben a una herencia 'envenenada' del Partido Popular. Fue el gobierno de Carlos Negreira el que construyó estas escaleras. Las de San Agustín, en 2013; las de Maestro Clavé, en 2015. Pero, según la regidora, estas se hicieron "sin mecanismos adecuados y a la intemperie". 

"Si yo estuviese en otro sitio, diría pico y pala y las quitaría (en alusión a las declaraciones de Miguel Lorenzo sobre la obra de los Cantones)", comentó este viernes. Estas dos escaleras "son del PP y ellos tienen que explicar por qué las pusieron como las pusieron y por qué no cumplen con los mecanismos que tenían que tener. Igual de 2011 a 2015 no llovía y por eso no se cubrieron ni se pusieron mecanismos adecuados", añadió Rey, quien insistió en que "están obsoletas porque están a la intemperie".

Por ello, aseguró que su gobierno las arreglará. "¿Quién se encuentra con el problema? Nosotros. Las arreglaremos nosotros y anunciaremos próximamente soluciones para estas", afirmó, recordando que el actual Gobierno municipal instaló "las escaleras mecánicas de Adelaida Muro, que son cubiertas y funcionan".

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