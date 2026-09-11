Incendio en el Monte de San Pedro en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, el monte de San Pedro volvió a sufrir por segundo día el ataque de las llamas. La Policía estableció un fuerte dispositivo de vigilancia con el fin de detener al pirómano o, en su defecto, disuadirlo de su actitud. Hace 50 años, en 1976, el joven portero Buyo estaba encantado de estar en el Deportivo; hace 75 años en 1976, se dio luz verde a la construcción del primer campo de golf de Galicia y hace 100 años, en 1926, un joven fue rescatado a punto de ahogarse.

Hace 25 años | La Policía monta un dispositivo para capturar al pirómano de San Pedro

La tranquilidad sólo duró unas horas, ya que el pirómano actuó de nuevo. Poco antes de las cinco de la tarde, cuando los bomberos creían tenerlo todo controlado, el incendio en el Monte de San Pedro se reprodujo. Esta vez, en una ladera próxima al Paseo Marítimo de Labañou. La presencia de varios focos delata al delincuente y ahora las fuerzas de seguridad vigilan estrechamente la zona. La caza ha comenzado. El fuego intencionado mantuvo en vilo a los vecinos de Los Rosales durante dos días. El de ayer, violento aunque de menor magnitud, quedó controlado en una hora. Cientos de curiosos se acercaron para ver los trabajos de extinción. Probablemente, entre ellos, y en primera fila, se encontraba el causante.

Portada de El Ideal Gallego del 11 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El joven portero Paco Buyo, encantado de estar en el Deportivo

Paco Trigo, Rodrigo, Juanito Acuña, Lestón, Otero, etc, son nombres de guardametas que vienen a la memoria del aficionado coruñés cuando se le habla de Francisco Buyo Sánchez, el jovencísimo portero deportivista que ha saltado al primer plano de la actualidad nacional. Primero fue por estos pagos con ocasión de sus intervenciones en confrontaciones veraniegas de Vigo, Orense y el “Conde de Fenosa”, y ahora, con su brillante actuación en Castalia, manteniendo su portal imbatido, ha hecho que su nombre empiece a sonar con más fuerza y a escala nacional. Verlo evolucionar y moverse en la portería, con agilidad felina, contundencia en los despejes y salidas, autoritario con la defensa y sin arrugarse jamás es un espectáculo para el espectador.

Portada de El Ideal Gallego del 11 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Se hará en La Coruña el primer campo de golf de Galicia en Casas Novas

Se ha constituido estos días en nuestra ciudad, con 200 socios fundadores, el Club de Golf “Casas Novas”. El Comité organizador tiene ya a su disposición los terrenos necesarios para la construcción del campo de golf, que estará situado en una meseta elevada en el Anido, a 17 kilómetros de La Coruña, en la carretera de Carballo, con parada de trolebuses a 60 metros del campo. El proyecto es inaugurarlo en la primavera próxima. Esta instalación contará con un chalet para sala de fiestas, sala de bridge, vestuarios y duchas, campo de golf infantil y seis pistas de tenis. Al inaugurarse el campo, se admitirán socios de número y temporada, en las mismas condiciones que en el Club Puerta de Hierro de Madrid.

Portada de El Ideal Gallego del 11 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Un joven salvado a punto de perecer ahogado cerca del Hospital Militar

Próximamente a las dos y media de la tarde, estando bañándose con amigos en las peñas grandes situadas a espaldas del Hospital Militar, un joven sufrió un síncope, desapareciendo de la superficie. Hubiera perecido ahogado de no haberse tirado al agua, salvándole de una muerte segura, otro joven de 19 años, vecino de la calle de la Florida y que fue ayudado en el salvamento por otro joven de 18 años domiciliado en la misma calle. El joven afectado fue trasladado a la Casa de Socorro, donde fue asistido por el médico de guardia, quien calificó de pronóstico reservado el estado del chaval dejándolo ir, más tarde a su domicilio, situado en la calle San Roque, número 18.

Portada de El Ideal Gallego del 11 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego