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A Coruña

El PP asegura que la Policía alertó de la gravedad de los desniveles en la plaza de Monte Alto

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
11/09/2026 16:34
Miguel Lorenzo, en la plaza de Monte Alto
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El PP de A Coruña denunció ayer que la alcaldesa no ha hecho “nada” para solucionar los problemas de seguridad en el exterior del mercado de Monte Alto “a pesar de que dispone de un informe de la Policía Local elaborado el pasado 21 de julio, a raíz de la caída de una vecina, en el que se recoge la necesidad de colocar elementos que impidan las caídas ante el grave riesgo para las personas que suponen los desniveles”.

A raíz de esta caída, Miguel Lorenzo visitó la zona y solicitó al Gobierno municipal que señalizase adecuadamente los desniveles exteriores del mercado, ya que al no tener ningún tipo de barandilla o medida similar en los bordes, se han producido caídas, “alguna de cierta gravedad”.

La alcaldesa explicó que se trata de un bordillo elevado que fue diseñado para impedir el acceso a vehículos no autorizados a la superficie peatonal. Además, defendió que “se señalizó con absoluta normalidad, como pasa en todas las obras”.

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