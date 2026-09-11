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A Coruña

El instituto de Zalaeta amanece con carteles denunciando presencia de amianto

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
11/09/2026 10:21
Cartel contra el amianto en el instituto de Zalaeta
Cartel contra el amianto en el instituto de Zalaeta
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El inicio de curso en el IES Ramón Menéndez Pidal, conocido popularmente como instituto de Zalaeta, no está siendo todo lo llevadero que debería. Una nueva mañana, el centro se ha despertado entre protestas y carteles denunciando la presencia de amianto en las instalaciones.

Las obras por la retirada de amianto en el centro han causado malestar en este inicio de las clases, hasta el punto que el mismo día del comienzo del curso, el pasado miércoles, docentes, padres y alumnos se concentraron a las puertas del centro educativo denunciando "falta de seguridad y salubridad".

Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso

Alumnos del instituto de Zalaeta abandonan un aula del centro por fuertes "olores químicos"

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Pese a los mensajes de clama y tranquilidad del Gobierno autonómico, que aseguró que las clases podían continuar "con normalidade", la situación sigue generando malestar, hasta el punto que el pasado jueves varios alumnos abandonaron las aulas por lo que tildaron de "fuertes olores químicos".

Este viernes continúan las quejas, que se han transformado también en cartelería. 'As estudantes advirten: Estudar en Zalaeta mata', reza una de las pancartas, que imita un paquete de tabaco y que cuelga de la fachada del insituto.

Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso

La Xunta paraliza las obras de retirada de amianto en el instituto de Zalaeta

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