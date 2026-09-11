El espectacular recibimiento en A Coruña a Xacarandaina tras su triunfo en Brasil

El grupo coruñés fue recibido por sus seres queridos Cedida

La agrupación Xacarandaina llegó en torno a las cuatro de la tarde al Palacio de la Ópera, donde sus allegados lo recibieron con mucha calor, globos, ruido, pancartas pero sobre todo con mucha emoción y cariño.

El grupo coruñés viene de proclamarse subcampeón del mundo en Brasil, donde quedó en el segundo puesto del campeonato mundial Fidaf 2026. Xacarandaina consiguió el segundo premio en esta competencia internacional, que se celebró en el marco de la 22 edición del Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, celebrado en el estado brasileiro de Rio Grande do Sul.

En la final competía con la formación Sofía 6 de Bulgaria. No lo tuvieron fácil los jueces a la hora de medir aspectos como la técnica, la música, la interpretación artística o la identidad de las propuestas coreográficas ya que fue la deliberación más ajustada de la historia del certamen en sus 20 años de vida.

Además también se valoraba otros aspectos como el vestuario o la impresión general que ocasionaban. El propio Quique Peón, director de Xacarandaina admitió lo complicado que es valorar cada una de las propuestas folclóricas.

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Los coruñeses también compitieron contra países Macedonia o Paraguay demostrando sobre el escenario todo su trabajo de investigación y recuperación etnográfica.

Este nuevo logro se suma a otros reconocimientos internacionales conseguidos otros años en Hungría y Bretaña.