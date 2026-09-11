El aviso del general Dacoba Cerviño: “Vamos a un mundo multipolar en el que las potencias medias o pequeñas tienen un reto tremendo”

Francisco José Dacoba Cerviño, general de brigada del Ejército y exdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Javier Alborés

La geopolítica, la disciplina que estudia cómo la geografía, el territorio y los recursos naturales influyen en el poder de los países, fue el eje central sobre el que versó la ponencia más destacada del V Foro de Logística y Operaciones celebrado en el día de ayer en A Coruña. Estuvo a cargo de Francisco José Dacoba Cerviño, general de brigada del Ejército y exdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa.

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Esta jornada, celebrada en el salón de actos de la Autoridad Portuaria herculina, fue organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y contó con la colaboración del Clúster da Función Loxística de Galicia, Eurofirms, Gómez- Acebo & y Pombo.

Logística, eje clave

Dacoba señaló que las Fuerzas Armadas españolas pasaron de considerar la logística como algo secundario en épocas de ejército de guarnición, al no ser un “problema”, a situarla como un pilar vital tras la proyección de España en múltiples ubicaciones por todo el mundo, como es el caso de Líbano, Estonia, Eslovaquia o el océano Índico.

Expuso que esta cuestión ya la advirtió Miguel de Cervantes al escribir que “el trabajo y el peso de las armas no se pueden llevar sin el gobierno de las tripas”, idea en la que también coincidió Napoleón Bonaparte al afirmar que los ejércitos marchan sobre sus estómagos.

Vulnerabilidad

Calificó las rutas marítimas y terrestres como el sistema circulatorio de la economía global, con repercusiones en España y también en A Coruña debido a los aumentos de los costes en la cadena de suministro.

Participantes y organizadores del V Foro de Logística y Operaciones celebrado en A Coruña Javier Alborés

Alertó de la enorme sensibilidad de la economía global ante eventos en zonas clave como el estrecho de Ormuz, el acceso al Mar Rojo, el Canal de Suez, el Canal de Panamá o los accesos al océano Índico. “Hay un concepto, que los que sabéis mejor inglés son los checkpoints, que son esos puntos de estrangulamiento que nos explican por qué nos afecta tanto y por qué es tan importante lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz”, señaló.

Erosión internacional

Este militar realizó una importante advertencia sobre las relaciones entre estados. “El orden internacional basado en reglas está cuestionado. ¿Qué era eso? Un mundo en el que intentábamos, con mayor o menor éxito, establecer foros de encuentro —la ONU, la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos comerciales regionales, los acuerdos del clima—”, señaló.

Dacoba Cerviño indicó que ahora la tendencia discurre hacia un “mundo multipolar” en el que no se busca armonizar “los intereses de todos los actores”, sino que cada actor lo que va es a “maximizar y a defender sus propios intereses”. “Tenemos que reconocer que los grandes actores salen ganando. Y somos las potencias medias o pequeñas las que nos vemos ante un reto tremendo”, afirmó.

Francisco José Dacoba Cerviño, general de brigada del Ejército y exdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Javier Alborés

Esta nueva tendencia llega propiciada especialmente por el cambio de postura por parte de Estados Unidos, “un actor” que ha pasado a liderar “las posturas revisionistas” en el nuevo orden internacional, acelerando “un periodo de transición lleno de sombras donde la democracia ya no se expande de forma automática por la vía comercial”, según defendió.

Policrisis europea

La situación que atraviesa el continente europeo también tuvo protagonismo en la conferencia. “Europa está profundamente afectada por todas estas dinámicas y por toda esta reconfiguración. Hemos pasado de la euforia lógica en aquel momento cuando cae el muro de Berlín y nos parece que nos introducíamos en esa situación de fin de la historia”, relató.

Nada más lejos de lo que se podía pensar entonces. Afirmó que “lamentablemente”, apenas dos o tres décadas después, se ha hecho realidad el “peor escenario” posible, y es que la guerra también ha vuelto a Europa y está determinando el devenir de Europa”. En el caso de España, citó las relaciones con Marruecos.

Transversal

“El problema que estamos viviendo es que esa conflictividad es económica, comercial, geopolítica, tecnológica —muy importante—, militar y también, es transversal”, aseguró.

Además, Dacoba Cerviño explicó que los conflictos también se desarrollan no solo por “tierra, mar y aire”, como era tradicional, sino que “el campo de confrontación en todas esas áreas” se extiende “al espacio exterior y al ciberespacio”.

La inauguración del foro contó con la participación del presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado; la directora de APD en Galicia, Mercedes González Rodríguez; el gerente del Clúster da Función Loxística de Galicia, Iago Domínguez Álvarez; la socia de Bancario y Financiero y directora de la oficina de Vigo Gómez-Acebo & Pombo, María García de la Concha Álvarez; y el líder de Operaciones y Soluciones en Cliente de Eurofirms, José Manuel Vázquez.