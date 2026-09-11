ef business school: por qué más de 500 empresas se interesan por sus alumnos

Open Day en el campus de ef business school Cedida

Doce profesionales se sentaron ayer en el campus de ef business school en Oleiros a escuchar algo que no suelen escuchar en una charla sobre inteligencia artificial: en qué punto exacto la máquina deja de servir. La sesión conjunta del Open Day "El plan que tu carrera necesita" corrió a cargo de Antón Macías, socio de Hintd, que estructuró su intervención en torno a tres cosas que, según defendió, la IA no puede reemplazar en el desarrollo del talento humano.

El planteamiento de Macías sirvió de puente perfecto para lo que vino después: si hay algo que ninguna herramienta puede hacer por un profesional, es trazar una estrategia de carrera a medida. Ahí entró en juego la segunda parte de la jornada, la que de verdad marcaba la diferencia respecto a una charla al uso. Cada uno de los doce asistentes tuvo una cita individual de 25 minutos con uno de los orientadores del Departamento de Empleabilidad y Desarrollo Profesional de ef business school, que les entregó un diagnóstico estructurado de su perfil: fortalezas, áreas de mejora y una recomendación concreta sobre el siguiente paso a dar, sin que eso implicase compromiso alguno con matricularse en ningún programa.

Open Day en el campus de ef business school Cedida

Es precisamente ese acompañamiento lo que ef business school sitúa en el centro de su propuesta desde hace más de 25 años como escuela de negocios especializada. La escuela no habla de formar alumnos, sino de desarrollar carreras: su Departamento de Carreras Profesionales trabaja de forma individualizada con cada estudiante desde que empieza el máster hasta que da el salto profesional, y presume de una red de más de 500 empresas del tejido gallego que colaboran con el centro o que hoy emplean a antiguos alumnos suyos, entre ellas Inditex, Estrella Galicia, Vegalsa, Indra o firmas del Big Four como Deloitte, PwC y EY. Es decir: el máster no termina con un diploma, sino con una persona colocada donde quería estar.

Ese enfoque es, según defiende la propia escuela, lo que explica que ef business school mantenga su presencia por cuarto año consecutivo (2023-2026) en el ranking de Forbes, con reconocimiento este año en cuatro categorías, siendo la única escuela de negocios de Galicia y del noroeste peninsular con presencia continuada en dicho ranking. Un aval que, en un contexto donde cada vez se habla más de qué tareas puede asumir la inteligencia artificial, la escuela utiliza para reforzar un mensaje muy concreto: el criterio, la orientación y el acompañamiento humano siguen siendo, de momento, insustituibles.