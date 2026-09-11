David Lynch, Chaplin, Berlanga o Tarkovski: el teatro Colón volverá a ser un cine este otoño
Nace el primer ciclo 'Colón Cinema', que se estrenará el 24 de septiembre con 'Mulholland Drive'
El teatro Colón volverá a ser una sala de cine gracias a su nuevo ciclo, 'Colón Cinema', que este año permitirá contemplar obras ya clásicas de cineastas como David Lynch, Luis García Berlanga, Charles Chaplin o Andrei Tarkovski, entre otros.
Este viernes, el propio recinto teatral acogió al presentación del ciclo, a cargo de su coordinador, Javier Trigales, y del concejal de Cultura, Gonzalo Castro. 'Colón Cinema' contará con proyecciones desde el próximo 24 de septiembre ('Mulholland Drive') hasta el 20 de diciembre ('Sin techo ni ley').
La iniciativa, explicaron, surge de querer volver a dar la posibilidad al público de revisionar en la gran pantalla algunas de las obras más influyentes de la historia del cine. Esto, además, promoviendo el diálogo y la reflexión gracias a conversaciones con creadores de diversas disciplinas tras las proyecciones.
"Queremos que os nosos equipamentos culturais sexan espazos vivos e abertos a múltiples disciplinas. 'Colón Cinema' permite recuperar grandes clásicos do cinema, pero tamén crear un espazo de encontro arredor da cultura contemporánea e do pensamento crítico", aseguró Castro en la presentación.
La programación completa
Esta será la programación completa del ciclo 'Colón Cinema':
- 24 de septiembre - 'Mulholland Drive' (David Lynch), con David Rubin
- 1 de octubre - 'El verdugo' (Luis García Berlanga), con Samantha Hudson
- 22 de octubre - 'El espejo' (Andrei Tarkovski), con Maria Von Touceda
- 5 de noviembre - 'Cuentos de la luna pálida' (Kenji Mizoguchi), con Antonio Muñoz Molina
- 19 de noviembre - 'Tiempos modernos' (Charles Chaplin), con Janet Novás
- 3 de diciembre - 'El séptimo sello' (Ingmar Bergman), con Jordi Costa
- 20 de diciembre - 'Sin techo ni ley' (Agnes Varda), con Lúa Ribeira.