David Lynch, Chaplin, Berlanga o Tarkovski: el teatro Colón volverá a ser un cine este otoño

Gonzalo Castro y Javier Trigales, en la presentación de 'Colón Cinema' Javier Alborés

El teatro Colón volverá a ser una sala de cine gracias a su nuevo ciclo, 'Colón Cinema', que este año permitirá contemplar obras ya clásicas de cineastas como David Lynch, Luis García Berlanga, Charles Chaplin o Andrei Tarkovski, entre otros.

Este viernes, el propio recinto teatral acogió al presentación del ciclo, a cargo de su coordinador, Javier Trigales, y del concejal de Cultura, Gonzalo Castro. 'Colón Cinema' contará con proyecciones desde el próximo 24 de septiembre ('Mulholland Drive') hasta el 20 de diciembre ('Sin techo ni ley').

La iniciativa, explicaron, surge de querer volver a dar la posibilidad al público de revisionar en la gran pantalla algunas de las obras más influyentes de la historia del cine. Esto, además, promoviendo el diálogo y la reflexión gracias a conversaciones con creadores de diversas disciplinas tras las proyecciones.

"Queremos que os nosos equipamentos culturais sexan espazos vivos e abertos a múltiples disciplinas. 'Colón Cinema' permite recuperar grandes clásicos do cinema, pero tamén crear un espazo de encontro arredor da cultura contemporánea e do pensamento crítico", aseguró Castro en la presentación.

La programación completa

Esta será la programación completa del ciclo 'Colón Cinema':