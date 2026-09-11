Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

David Lynch, Chaplin, Berlanga o Tarkovski: el teatro Colón volverá a ser un cine este otoño

Nace el primer ciclo 'Colón Cinema', que se estrenará el 24 de septiembre con 'Mulholland Drive'

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
11/09/2026 16:45
Gonzalo Castro y Javier Trigales, en la presentación de 'Colón Cinema'
Gonzalo Castro y Javier Trigales, en la presentación de 'Colón Cinema'
Javier Alborés
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El teatro Colón volverá a ser una sala de cine gracias a su nuevo ciclo, 'Colón Cinema', que este año permitirá contemplar obras ya clásicas de cineastas como David Lynch, Luis García Berlanga, Charles Chaplin o Andrei Tarkovski, entre otros.

Este viernes, el propio recinto teatral acogió al presentación del ciclo, a cargo de su coordinador, Javier Trigales, y del concejal de Cultura, Gonzalo Castro. 'Colón Cinema' contará con proyecciones desde el próximo 24 de septiembre ('Mulholland Drive') hasta el 20 de diciembre ('Sin techo ni ley').

La iniciativa, explicaron, surge de querer volver a dar la posibilidad al público de revisionar en la gran pantalla algunas de las obras más influyentes de la historia del cine. Esto, además, promoviendo el diálogo y la reflexión gracias a conversaciones con creadores de diversas disciplinas tras las proyecciones.

"Queremos que os nosos equipamentos culturais sexan espazos vivos e abertos a múltiples disciplinas. 'Colón Cinema' permite recuperar grandes clásicos do cinema, pero tamén crear un espazo de encontro arredor da cultura contemporánea e do pensamento crítico", aseguró Castro en la presentación.

La programación completa

Esta será la programación completa del ciclo 'Colón Cinema':

  • 24 de septiembre - 'Mulholland Drive' (David Lynch), con David Rubin
  • 1 de octubre - 'El verdugo' (Luis García Berlanga), con Samantha Hudson
  • 22 de octubre - 'El espejo' (Andrei Tarkovski), con Maria Von Touceda
  • 5 de noviembre - 'Cuentos de la luna pálida' (Kenji Mizoguchi), con Antonio Muñoz Molina
  • 19 de noviembre - 'Tiempos modernos' (Charles Chaplin), con Janet Novás
  • 3 de diciembre - 'El séptimo sello' (Ingmar Bergman), con Jordi Costa
  • 20 de diciembre - 'Sin techo ni ley' (Agnes Varda), con Lúa Ribeira.
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

quintana. inauguraciÃ³n de nonna, brunch en alcalde marchesi

A Coruña ya disfruta de los croissants de Amélie y Emily en París
Guillermo Parga
Oslo (Norway), 11/09/2026.- FILE - File picture dated 27 May 2025 of Princess Astrid at the opening of the second part of the exhibition "At the King's Table - from tableware to contemporary ceramics" in the Queen Sonja KunstStall. Norway's Princess Astrid and Erling Lorentzen attending the christening of the lifeboat "Princess Ragnhild" on Bygdøy. Norway's Princess Astrid, the older sister of the late King Harald, has died at the age of 94, the palace announced 11 September 2026. (Noruega) EFE/EPA/Stian Lysberg Solum NORWAY OUT

Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano
Agencias
WhatsApp Image 2026-09-11 at 17.32.57

El espectacular recibimiento en A Coruña a Xacarandaina tras su triunfo en Brasil
Redacción
The Clab, en el openng universitario

¿Quiénes son los que mejor se portan en la noche de A Coruña?
Guillermo Parga