Cómo es por dentro la ambiciosa propuesta de ‘Jenufa’ en A Coruña: “En unos años se pagarán millonadas por verla en Londres”

Los técnicos de iluminación, durante un ensayo Javier Alborés

El Palacio de la Ópera es estos días un constante torbellino de personas que ultiman los preparativos para uno de los eventos musicales del año, hay quien dice que incluso de lo que va de siglo, en lo que al mundo operístico y teatral se refiere. “En unos años se pagarán millonadas por verla en Londres”, dice convencida una miembro del equipo de ‘Jenufa’, la ópera de Leos Janacek que abrirá la Temporada Lírica de Amigos de la Ópera los días 17 y 19 de septiembre.

La idea la refrendan todas y cada una de las partes que conforman esta producción: desde el director de escena, Emiliano Suárez; al director musical, José Miguel Pérez-Sierra; pasando por iluminadores, vestuario, regidor, escenógrafo, intérpretes, ayudantes e incluso comunicación. “Vamos a presentar una de las propuestas más ambiciosas que se han hecho en Galicia jamás”, dice el propio Emiliano Suárez, incapaz de esconder una sonrisa de orgullo.

José Miguel Pérez-Sierra, en un ensayo Javier Alborés

Y es que se empieza a vislumbrar el resultado de un trabajo que comenzó hace muchos meses en su estudio en Madrid, el lugar donde explica que surgen las ideas antes de poder disponerlas siquiera en el Palacio de la Ópera. Un trabajo que ahora se reparte entre un equipo “magnífico” como lo define Pérez-Sierra, tanto encima del escenario como en las sombras. Una propuesta, la concebida por Suárez, que “a nivel escénico es lo más importante e interesante que se ha visto aquí”, presume el maestro musical.

Y es que la idea de Emiliano Suárez traslada la ópera de Leos Janacek hasta la América rural y profunda de los años 50 y para ello se ha creado un equipo que en términos futbolísticos podríamos definir como ‘de Champions’. Encima del escenario, las soprano Vanessa Goikoetxea y Eliska Weissova y los tenores Alejandro Roy y Joan Lainez; en el foso, la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG); por detrás, sin que nadie los vea, personalidades como el propio Suárez, Ana Garay (vestuario), Alfons Flores (escenografía) o Luis Perdiguero (iluminación), entre otros.

“Eliska Weissova dice que nunca ha cantado esta ópera con dos tenores de esta categoría juntos”, asegura Pérez-Sierra, que recuerda que para una ópera así “necesitas a una orquesta como la Sinfónica, porque las ‘Traviatas’ son maravillosas, pero las puedes escuchar bien en más sitios, ‘Jenufa’ es una ópera compleja a nivel orquestal, de una riqueza increíble y la OSG tiene todo para este título”.

El trabajo

Nos adentramos entre bastidores a unos días del estreno para conocer un poco más a fondo el trabajo que se hace para que los días 17 y 19 todo luzca de la mejor manera posible.

Un trabajo que comienza en el estudio de Suárez, en Madrid, donde empiezan a manejarse las primeras ideas. “Voy tomando notas de manera muy analógica”, comenta sobre un proceso en el que refuerza su estilo, su concepto, “quién soy y quién quiero ser”. Es una parte del trabajo más calmada, “no hay nervios, no hay tensión”, en la que, reconoce, se beneficia de su “creatividad intuitiva”.

El director escénico de 'Jenufa', Emiliano Suárez Patricia G. Fraga

Su manera de trabajar hace que su propuesta llegue al cliente, Amigos de la Ópera en este caso, “aterrizada”. Esto quiere decir que el nivel de detalle es “exhaustivo, incluso con la propuesta escenográfica, aunque no definitiva, no con planos, no con plantas, pero sí con renders”. Y es que Suárez tiene claro que para que el resultado sea bueno, hay que dedicarle mucho tiempo. “Las cosas bien hechas cuestan más: más horas, más dinero, más esfuerzo... Pero esa es mi forma de trabajar, yo entrego todo tal cual, prácticamente, va a suceder”.

Y esto también lo tiene claro, el “tronco estructural” no debería cambiar una vez se llega al Palacio. “Si cambia mucho la idea es que no la traes bien preparada”, comenta desde el propio escenario, en uno de los descansos de los ensayos, mientras el equipo de iluminación aprovecha para seguir haciendo pruebas de luces. “Puede haber rectificaciones y cuestiones pequeñas que cambiar, una escena, un detalle... pero cuantos menos cambios, mejor”, explica, mientras concluye con una sonrisa: “Hay que traer los deberes hechos, no improvisar, la improvisación no vale y eso que improviso muy bien”.

Repartiendo juego

Una vez la idea concebida por él y su equipo cobra vida, empieza el trabajo “mano a mano” con escenógrafos, figurinistas, diseñadores de vestuario... “Es un proceso en el que se van ensamblando las ideas poco a poco hasta que se ponen en marcha”, apunta.

Todo el equipo se mueve estos días desde el patio de butacas, para ver los resultados de los ensayos, hasta entre bastidores, entre representaciones de gasolineras, un Mini de época, elementos de atrezzo y trabajadores nerviosos. Porque todo esto, como explica Luis Perdiguero, responsable de iluminación, “es un trabajo contra el reloj”, donde el tiempo es quizá la parte más difícil de manejar.

La gasolinera que lucirá el escenario de 'Jenufa' Javier Alborés

En uno de los descansos entre pruebas, el escenógrafo de ‘Jenufa’, Alfons Flores, se sienta en el patio de butacas, dispuesto a explicar cómo está intentando dar vida a esa América vacía que ha puesto Suárez encima de la mesa. “Mi trabajo es crear un espacio, yo lo llamo universo”, apunta Flores, un universo que tiene que funcionar como una “conversación con la propia historia”, una tragedia, “aunque no lo parezca”, apunta el escenógrafo sobre el final de la ópera.

Así ha ideado la gasolinera de los 50 o la valla que “luego se transforma en un muro que separa a los protagonistas, aunque no un muro de la vergüenza, sino de la necesidad”. “Sartre decía que el teatro no expresa la realidad, sino la verdad”, apunta sobre un aspecto que él considera vital, como lo es ese diálogo entre la escena, la historia, los protagonistas y el propio público.

“Emiliano se inspira en esa América de los 50. Hablamos de la gasolinera, de un desierto... ¿Cómo hago un desierto en escena? Porque no encaja, el escenario son 20 metros, un desierto puede tener 200, 500 kilómetros...”, reflexiona sobre cómo conseguir una propuesta que se pueda relacionar con un desierto, “sin tener que reflejarlo figurativamente. Podríamos tener un telón pintado, pero eso no cambia, eso no me interesa, el espacio tiene que ser cambiante, como los personajes, que no los ves de una sola pieza, ves que hay muchas lecturas”. De este modo, ha buscado elementos “que sean capaces de reinterpretarse” para dar vida a ese desierto y que, además, “sean capaces de reinterpretarse”.

A vueltas con las medidas

Pero para que todo el concepto de la obra funcione, los personajes también tienen que adecuarse a la situación, incluida la ropa que llevan en escena.

Ese trabajo recae en Ana Garay, la encargada del diseño de vestuario, que explica que su trabajo también requiere de una preparación minuciosa previa y, sobre todo, “mucha paciencia”.

Lo minucioso comienza con el estudio de la música y el libro, “como si lo fueses a cantar tú”. Aunque su parte sea el vestuario, apunta que es necesario conocer el “proyecto global, saber en qué coordenadas plásticas vamos a trabajar”. Va completando el trabajo con “bibliotecas de imágenes, texturas de vestuario de los 50, carpetas de trabajo que luego me permiten hacer un trabajo de construcción y diseño posteriores”, en función de esa idea que parte de la dirección escénica.

La diseñadora del vestuario de 'Jenufa', Ana Garay Javier Alborés

De este modo, va creando esa “segunda piel” que es el vestuario, adaptada a cada uno de los personajes e intérpretes que salen a escena, porque cada cuerpo, cada persona, “tiene su naturaleza y hay que saber generar puntos de tensión, un código compacto alejado del disfraz”. Porque, además, “la ópera ya tiene bastante impostura desde el canto como para encima trabajar nosotros también con esos parámetros decimonónicos que nos alejan del presenta”, afirma Garay.

Para esta propuesta en particular sobre la obra original de Janacek, Garay tiene que vestir también al Coro Gaos, unas 38 personas que, a diferencia de otras obras del ramo, en este caso tienen que dar la sensación de un grupo “muy homogéneo”. Para ello ha echado mano de “texturas muy de la tierra, encurtidos y colores muy teñidos”, utilizando el coro de una manera “más ancestral”, al estilo de un corifeo, “buscando un look de espantapájaros, buscando imágenes unisex”, explica respaldada por decenas de postes con forma de espantapájaros que la próxima semana usará el coro.

La parte de paciencia viene del trato personal con los artistas. “Yo trabajo con personas, personas con un físico determinado. Y ahí empieza una parte compleja, que no entiendo que pueda ser tan compleja”, comenta entre risas. Se refiere a “conseguir las medidas actualizadas” de los cantantes. “Unos te dan las que le gustaría tener, otros te las dan desactualizadas...”, dice con la experiencia de 35 años de trayectoria como escenógrafa y diseñadora de vestuario. “Como escenógrafa, si me dan mal las medidas es un lío y es muy grave, pero el vestuario, a veces, es el coladero por el que pasa todo”, explica mientras echa mano del móvil: “Ahora las redes, por lo menos, te permiten bucear para ver cómo está esa persona físicamente, cómo se comporta escénicamente... ahí ya tienes ese lienzo para trabajar”.

El último en llegar

Tras todo este trabajo escenográfico, de diseño, vestuario, incluso de casting, llegan otros aspectos que para el ojo ajeno no parecen tan relevantes, pero que terminan siendo claves para que todo funcione sobre el escenario.

Un ensayo de 'Jenufa' German Barreiros

“Yo soy el último en llegar”, apunta Luis Perdiguero, encargado de la iluminación de ‘Jenufa’. Su trabajo es crear las “diferentes secuencias” de luces para “dar continuidad a la historia”. “La escenografía hay que convertirla en tres espacios diferentes para conseguir que el espectador, de manera objetiva, vea los tres lugares diferentes donde se desarrolla la acción”. Así, Perdiguero crea esa “identidad propia” e incluso parte del “significado” de esta ópera, dándole “unidad a todos los elementos”.

Sobre todo este trabajo que se hace en la sombra, de manera figurada, reconoce que no es que no se valore lo suficiente, sino que “no se conoce”. “Te pongo un ejemplo, llevo treinta y pico años trabajando y mi hermana nunca había visto cómo era hasta este verano y se quedó sorprendida. Y es mi hermana, que sabe a qué me dedico. Es más desconocimiento que no valoración”, reconoce.

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