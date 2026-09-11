Aspanaes estrena en A Coruña un centro de atención especializada a personas con autismo

La entidad Aspanaes ha estrenado este viernes en A Coruña un centro de atención especializada para apoyar a personas con autismo y sus familias, financiado por Inditex, la Diputación de A Coruña y la Federación Autismo Galicia.

El nuevo Centro de Atención Temprana y Psicoeducativa para niños y niñas con Autismo de Galicia, ubicado en el barrio coruñés de Someso, es un recurso socio-sanitario especializado que refuerza la red de atención al autismo y da respuesta a la creciente demanda existente en la Comunidad.

Estas instalaciones amplían la capacidad de atención socio-sanitaria para personas con trastorno del espectro autista (TEA), ante la sobrecarga y la demanda creciente que afrontaban las unidades ya existentes en A Coruña y su área de influencia, informa la entidad.

Este nuevo centro ya ha beneficiado, en una primera fase, a 77 menores con TEA a través de los servicios de atención temprana y estrategias psicoeducativas, junto con impacto en la vida de más de 300 personas del ámbito familiar de estos menores.

Las instalaciones de Aspanaes permiten aplicar y desarrollar un modelo de intervención integral basado en la evidencia científica y certificado por AENOR - ISO 9001:2015.

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Incluye diagnóstico especializado, programas de intervención individualizados, sesiones centradas en comunicación y autonomía, formación y apoyo a familias, coordinación con servicios educativos, de atención diurna terapéutica, de atención residencial terapéutica y la evaluación continua.

El objetivo es garantizar la continuidad terapéutica y la inclusión social de los menores con TEA, agrega Aspanaes en un comunicado.

La reforma del local, ubicado en el Edificio Torre Helios del barrio coruñés de Someso, está alineada con los estándares medioambientales actuales e incorpora sistemas, materiales y soluciones para garantizar la durabilidad, la eficiencia y la accesibilidad universal.

El proyecto ha sido financiado a través de los fondos recaudados por el mercadillo solidario navideño Love Together de Inditex que se celebra anualmente en la sede de la compañía en Arteixo (A Coruña), con una recaudación de 431.583 euros procedentes de las aportaciones de la empresa y de sus empleados.

La Diputación de A Coruña ha aportado 261.360 euros y la Federación Autismo Galicia, con los fondos de la campaña IRPF 0,7 %, ha sumado otros 102.245 euros.

La entidad asegura que el proyecto cumple íntegramente con los criterios de transparencia, trazabilidad y gobernanza.

Con este nuevo centro, Aspanaes consolida un recurso sostenible, regulado y de alto impacto social que refuerza la red socio-sanitaria autonómica y garantiza intervenciones tempranas fundamentales para el desarrollo evolutivo, la autonomía personal y la inclusión comunitaria de los niños y niñas con TEA", añade.

Aspanaes trabaja desde 1979 por los derechos, el bienestar y la inclusión de las personas con autismo y sus familias; atiende a 671 personas con autismo, ofrece una red de apoyo a 2.684 familiares y cuenta con una plantilla de 235 trabajadores.