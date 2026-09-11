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A Coruña

A Coruña ya disfruta de los cruasanes de Amélie y Emily en París

El nuevo brunch de Alcalde Marchesi presume del dulce francés por excelencia, además de una carta ecléctica y propuestas como el tardeo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
11/09/2026 18:44
quintana. inauguraciÃ³n de nonna, brunch en alcalde marchesi
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Con nombre de pizzería italiana y olor a desayuno de los buenos, La Nonna Brunch inició su andadura en el número 35 de la calle Alcalde Marchesi, una tribuna privilegiada frente a la puerta lateral de Cuatro Caminos Centro Comercial. Sustituye al durante años referencial Marchesi 35, y lo hace con una actualización que pasa por un principio incuestionable de la propiedad: "El desayuno es el momento más importante del día". Son palabras de Adriana Rodríguez, quien junto a Natalia de la Iglesia se ha embarcado en esta ecléctica aventura.

La terraza de La Nonna Brunch, frente a la entrada lateral de Cuatro Caminos Centro Comercial
La terraza de La Nonna Brunch, frente a la entrada lateral de Cuatro Caminos Centro Comercial
Quintana

Y es que, por mucho que se llame La Nonna Brunch, los reclamos del nuevo establecimiento son muchos y muy variados. Cuando se le pregunta a las empresarias por algo que dejará huella y marcará a los clientes lo tienen muy claro: el croissant, cruasán en castellano, parisino, como así lo han bautizado en la carta. "Estábamos cansadas del típico que te comes en todos lados, y ahora hemos conseguido un proveedor muy bueno", dicen. De hecho, sienten tal orgullo que el cruasán es un aparte en la lista de productos y se puede encontrar relleno de muchas variedades y mezclas distintas. El roll de canela le sigue muy de cerca en la consideración de los dueños.

El personal de La Nonna Brunch, durante la inauguración
El personal de La Nonna Brunch, durante la inauguración
Quintana

Otro de los valores añadidos tiene que ver con la propuesta de los sábados, cuando habrá un DJ que amenice el brunch entre las 11.00 y las 13.00 horas, además de un tardeo como mandan los tiempos actuales. También las tostas, entre las que destacan la de burrata y la benedictina, han gozado de gran aceptación desde el primer momento. De hecho, en la inauguración de la tarde del viernes muchos ya mostraron su interés por probarlas.

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Pero La Nonna Brunch también tiene que hacer honor a su nombre y al concepto bajo el cual se etiqueta de partida. Y ahí también han tirado de creatividad para jugar con las mezclas. Cuesta 17 euros por persona e incluye zumo de naranja natural, café o infusión, mini bowl de açaí o yogur, tostada a elegir y tortitas o bizcocho, según elección del cliente. Por lo tanto, un nuevo espacio en el corazón comercial de A Coruña, que lo mismo traslada a París que a Londres a través de una carta que mira a los ojos a los grandes referentes del entre horas local.

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