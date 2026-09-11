A Coruña y Santiago harán un frente común para exigir a la Xunta que "cumpla" con la zona residencial tensionada

La alcaldesa, Inés Rey, este viernes Javier Alborés

A Coruña fue declarada Zona de Mercado Residencial Tensionado el 29 de julio de 2025, una medida que entró en vigor al día siguiente. Desde entonces ha pasado más de un año, y este viernes la alcaldesa, Inés Rey, hizo balance de los datos analizados en la Mesa de Vivienda celebrada esta mañana.

Las cifras ofrecidas, no obstante, son limitadas, ya que la regidora denunció que la Xunta no facilita los datos, además de no permitir sancionar a quien incumple con el tope del alquiler. Por ello, y uniéndose con Santiago, la segunda ciudad que limitó el precio del arrendamiento tras A Coruña, el próximo viernes Inés Rey se reunirá con Goretti Sanmartín para exigir a la Xunta que cumpla "su parte en un problema que nos afecta a todos y que es la máxima preocupación de los coruñeses".

Los datos de los que dispone A Coruña "constatan que hay una tendencia clara": si en 2023 el precio del alquiler se había incrementado un 13,6% y en 2024 un 16,2%, en 2025 la subida fue de un 2,6%. Hoy en día "el precio medio está cincuenta euros por debajo del que había el año pasado". Es decir, "no solo no hubo escalada sino que el precio descendió", dijo Rey.

De las ciudades analizadas, Vigo, Santiago y Ferrol, "A Coruña es la única en la que desciende el precio medio del alquiler". En palabras de la alcaldesa, el incremento en Vigo fue de un 6,7% el año pasado, de un 11% en Santiago y un 16% en Ferrol.

Pese a admitir que los alquileres "siguen siendo elevadísimos", la medida aprobada hace un año "muestra cambios, tanto en bajada como en contención". Sin embargo, "todos los efectos no pueden ser evaluados porque el resto de datos no los facilita la Xunta". Estos son "las prórrogas de contratos, la diferencia entre contrato de vivienda habitual y de temporada, y tampoco los que se extinguen". Por ello, la regidora denunció que "la Xunta opaca los datos totales y no es una cuestión menor, porque tenemos que saber qué pasa con los precios y con la rotación de alquiler de temporada".

Rey se mostró tajante ante el hecho de que la exigencia sea "que demos todos los datos de la Zona de Mercado Residencial Tensionado, pero quien los tiene no nos los facilita, por lo que estamos con las manos atadas". Otras comunidades, apuntó, "sí ofrecen esta información", por lo que la alcaldesa pidió "transparencia" y "rigor político" pese a saber que "la Xunta está en contra" de la medida que limita los topes del alquiler.

Así, añadió, "no podemos desenvolver mecanismos efectivos de inspección y sanción para que se cumplan las medidas. La Xunta ya dijo que no iba a sancionar, pero ya hago yo de mala y sanciono, solo que no tenemos los datos".

VUT

Otra de las medidas en materia de vivienda que aprobó el Gobierno municipal el año pasado fue la ordenanza de Viviendas de Uso Turístico (VUT). Desde entonces, avanzó este viernes la regidora, se han cerrado 47 pisos vacaciones y se han abierto 69 expedientes. Además, desde el verano pasado se han tramitaron otros 86.

"Retiramos las VUT que no cumplen la ordenanza. Con ello se pretende favorecer que estas viviendas vuelvan al mercado residencial, a la venta o a alquiler, como hogares", afirmó.