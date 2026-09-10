Un enorme géiser ‘brota’ en las obras de Atocha Alta, en Monte Alto

Los vecinos de la calle Atocha Alta, en Monte Alto, conviven a diario, desde hace semanas, con las obras de humanización que lleva a cabo el Gobierno local en el marco de su Plan de Barrios 2025-2027. El objetivo de los trabajos es mejorar la accesibilidad peatonal, renovar pavimento e instalar nuevo mobiliario urbano, además de adaptar la red de drenaje, pero este jueves un invitado inesperado irrumpió en la calle.

El géiser de agua en Atocha Alta tras la rotura de una tubería Cedida

Un géiser “de unos diez metros”, asegura un vecino de la vía, comenzó a inundar la zona al filo de las 12.00 horas. Durante una media hora, y con una altura que alcanzaba el segundo piso de los edificios, el agua impedía a los residentes acceder a sus portales.

El gran chorro salía de una tubería que había sido perforada durante las obras de humanización. Pasadas las 12.35 horas, la incidencia fue solucionada, provocando turbidez en el suministro de las casas.