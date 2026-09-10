Un bar de Os Mallos, en A Coruña, sufre su sexto robo en tres años

La Policía Nacional investiga un nuevo robo en el barrio de Os Mallos, en A Coruña. En concreto, ocurrió en el bar O'Laxe, en el número 16 de Antonio Viñes, un local que, según su dueño, "parecen tener asignado" los ladrones. Este último robo en el establecimiento es ya el sexto en apenas tres años.

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El suceso ocurrió pasadas las 06.20 horas de este jueves. Es decir, apenas una hora antes de la llegada de los trabajadores al bar. Según comentó el propietario, el ladrón rompió la cristalera con un adoquín y se llevó la caja registradora, aunque esta no tenía nada de efectivo: "Antes dejaba el cambio, unos 500 o 600 euros, pero, después de tantos robos, ya no dejo nada", explica el dueño del local.

Cristal roto en el Laxe de Os Mallos Germán Barreiros

Según relata el dueño de O'Laxe, la dinámica de los robos en su local es siempre la misma. Excepto la segunda vez, que entraron por un ventanuco "que no cabía ni un conejo", comenta. Además de lo tedioso que puede ser presentar la denuncia, además, tendrá que afrontar el pago de una nueva cristalera de seguridad y una verja, con el objetivo de que este sexto robo sea el último.