Termaria cierra varias piscinas y jacuzzis de la Casa del Agua por filtraciones

Como resultado de las revisiones técnicas realizadas en los últimos días, Termaria ha detectado filtraciones en varios vasos de agua marina que requieren "profundizar en su evaluación técnica y limitar temporalmente su uso".

Así lo ha anunciado este jueves el centro, que compensará a sus socios mediante una reducción temporal de las cuotas, cuyo importe y forma de aplicación se comunicarán en los próximos días

Termaria Casa del Agua ha adoptado, con carácter preventivo, la decisión de mantener temporalmente fuera de servicio determinadas instalaciones del Área Talaso.

En el marco de las revisiones se han constatado problemas de filtraciones asociados a varios vasos de agua marina que "requieren continuar con su análisis y evaluación técnica". Ante esta circunstancia, y "siguiendo un criterio de máxima prudencia y responsabilidad", Termaria ha decidido anticiparse y limitar temporalmente el uso de las instalaciones afectadas mientras se completan los estudios.

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Esta medida afecta a la actividad de la piscina activa del Área Talaso, los tres jacuzzis interiores, pozo frío y el jacuzzi exterior así como a la Piscina Club y el jacuzzi de esta área.

Esta decisión, explican, "responde al compromiso de Termaria de actuar con prudencia y mantener los máximos estándares de calidad, mantenimiento y seguridad en todas sus instalaciones". El resto de servicios y espacios de Termaria Casa del Agua continúan su actividad con total normalidad, aseguran desde el centro.

Reducción temporal de las cuotas

La dirección de Termaria, consciente de los inconvenientes que esta situación puede ocasionar a sus socios, ha determinado aplicar una política de reducción económica en las cuotas mensuales mientras dure esta circunstancia y que se hará efectiva desde el mismo día en el que dichas instalaciones dejen de estar operativas.

"En estos momentos, se está trabajando para determinar el alcance de esta compensación y el procedimiento más adecuado para su aplicación, teniendo en cuenta las características de los distintos tipos de abono. En los próximos días se comunicará a los socios tanto la cuantía de la reducción como el resto de detalles", aseguran.