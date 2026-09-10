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A Coruña

Silvio Rodríguez se atreve con el gallego antes de su visita a A Coruña

El cantautor cubano colabora con Uxía y actuará el 19 de septiembre en el Coliseum

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
10/09/2026 15:59
Silvio Rodríguez, durante una actuación reciente en Barcelona
Silvio Rodríguez, durante una actuación reciente en Barcelona
EFE
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El cantautor cubano Silvio Rodríguez se atreve con el gallego en una nueva canción, antes de su paso por A Coruña este mes de septiembre. La cantante gallega Uxía acaba de publicar 'O teu nome é bandeira', un homenaje a Begoña Caamaño para el que cuenta con la colaboración del artista americano.

Esta canción, además de su correspondiente videoclip, se podrá escuchar desde este viernes 11 en todas las plataformas digitales.

Silvio Rodríguez actuará en A Coruña en septiembre

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'O teu nome é bandeira' es la primera y excepcional ocasión en la que Silvio Rodríguez se lanza a cantar en gallego, en una propuesta que partió de la propia Uxía, conocedora de la amistad que unía al cantante con Caamaño. Uxía le invitó a grabar esta versión de un tema que originalmente había formado parte de su disco 'Indómitas'.

"Eu sempre pensei en Silvio Rodríguez para compartir esta canción. A miña gran sorpresa foi a ilusión coa que el acolleu a invitación e a decidida vontade que me amosou dende o primeiro momento de gravar a canción e de cantala en galego", explica Uxía, que recuerda que este tema habla de "valores que Begoña defendeu sempre e que hoxe seguen máis vivos ca nunca" como la dignidad, la sororidad, la memoria o la esperanza.

28 julio 2024A Coruña.- Los coruñeses vibraron ayer en la última jornada del Morriña Fest, que no se vio afectado por la cancelación del concierto de Íñigo Quintero y ofreció un espectáculo musical a la altura. Artistas como Aitana, Yandel, Lola Índigo o el grupo Lala Love You pusieron así el broche de oro a un evento que entre sus dos jornadas llevó al muelle de Batería a más de 40.000 personas

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"Nun tempo no que Cuba continúa precisando da solidariedade internacional, en tempos tan escuros, esta colaboración é tamén unha ponte de afectos entre os nosos pobos", añade la artista gallega.

Esta canción se publica con poco más de una semana de antelación a la visita que Silvio Rodríguez realizará a A Coruña este mes de septiembre. El próximo día 19, el artista cubano cantará en el Coliseum, en el marco de su gira española, en una cita que ya ha colgado el cartel de 'No hay entradas'.

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