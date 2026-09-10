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A Coruña

Respaldo unánime en el pleno de A Coruña para recuperar la Casa Cornide

PSOE, PP y BNG aprueban declarar nulos los acuerdos que permitieron a los Franco hacerse con el inmueble

Lara Fernández
Lara Fernández
10/09/2026 12:35
Pleno de A Coruña
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El pleno municipal que se celebra este jueves en A Coruña muestra la ruptura del BNG con el PSOE, con la habitual oposición del PP, pero los tres grupos dejaron a un lado las disputas para aprobar, por unanimidad, un nuevo avance de cara a recuperar la Casa Cornide de manos de los Franco.

La corporación dio luz verde a declarar nulos los acuerdos que permitieron a los Franco hacerse con el inmueble. O lo que es lo mismo, revertir la venta a Carmen Polo en 1962 y anular la teórica subasta que se ejecutó por la que Pedro Barrié de la Maza se hizo con la casa y se le vendió a Carmen Polo por un precio simbólico. Todo ello para devolver el inmueble al patrimonio público.

No es el último paso, ya que todavía habría que iniciar un proceso judicial para hacerse con la propiedad, tras llevar el asunto al Consello Consultivo de Galicia. 

El portavoz del PP Miguel Lorenzo aseguró que todavía “falta mucho para recuperar la Casa Cornide”, algo que para el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, supone “recuperar nuestra memoria”, algo de “justicia histórica”. En relación con los retrasos en este tema, Castro dijo que fue necesario hacer un “estudio muy riguroso”.

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