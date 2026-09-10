Reabre el Gadis del mercado de Monte Alto

Reapertura del Gadis del mercado de Monte Alto Germán Barreiros

Tres años pueden no parecer mucho, pero a los vecinos de Monte Alto parecen habérseles hecho demasiados. Tres años es el tiempo que han tardo en poder entrar de nuevo en Gadis en su barrio. Y por eso este jueves por la mañana se han apresurado a redescubrir el establecimiento en la reapertura de sus puertas.

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Desde primera hora la afluencia de vecinos dispuestos a conocer el supermercado situado en la reformada plaza de abastos de Monte Alto dio razón a los que llevaban tres años asegurando que el barrio echaba de menos este establecimiento comercial.

El acceso al interior de la tienda Germán Barreiros

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En julio de 2023 había cerrado sus puertas, mientras el Gobierno local llevaba a cabo la reforma del mercado, y ha sido este 10 de septiembre cuando los clientes han podido volver a disfrutar de la oferta comercial del supermercado, que además, para festejar su vuelta, sortea 18 jamones ibéricos.

Dos vecinas haciendo la compra a primera hora de la mañana Germán Barreiros

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Será una promoción activa desde este mismo jueves y hasta el miércoles, 16 de septiembre. Todas las personas que se gasten más de 20 euros en su compra podrán participar. Cada día habrá tres ganadores que se conocerán en un sorteo presencial que se celebrará a las 19.30 horas en la nueva tienda de Monte Alto. "Volver al barrio merece algo especial", se lee en un folleto a todo color y de gran tamaño que la cadena de supermercados ha distribuido en el barrio coruñés para celebrar la reapertura de su Gadis.