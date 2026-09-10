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A Coruña

Reabre el Gadis del mercado de Monte Alto

El barrio tuvo que esperar tres años para que terminase la reforma de la plaza municipal y recuperar el supermercado

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
10/09/2026 11:02
Reapertura del Gadis del mercado de Monte Alto
Reapertura del Gadis del mercado de Monte Alto
Germán Barreiros
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Tres años pueden no parecer mucho, pero a los vecinos de Monte Alto parecen habérseles hecho demasiados. Tres años es el tiempo que han tardo en poder entrar de nuevo en Gadis en su barrio. Y por eso este jueves por la mañana se han apresurado a redescubrir el establecimiento en la reapertura de sus puertas.

Reapertura del Gadis del mercado de Monte Alto
Varios clientes en la zona de frutas y verduras del nuevo Gadis de Monte Alto
Germán Barreiros
El Gadis del mercado de Monte Alto

Gadis rifa 18 jamones para celebrar la reapertura de su supermercado de Monte Alto

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Desde primera hora la afluencia de vecinos dispuestos a conocer el supermercado situado en la reformada plaza de abastos de Monte Alto dio razón a los que llevaban tres años asegurando que el barrio echaba de menos este establecimiento comercial. 

Reapertura del Gadis del mercado de Monte Alto
El acceso al interior de la tienda
Germán Barreiros
Reapertura Familia calle Torre

El nuevo mapa de supermercados de Monte Alto: diez tiendas para un barrio

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En julio de 2023 había cerrado sus puertas, mientras el Gobierno local llevaba a cabo la reforma del mercado, y ha sido este 10 de septiembre cuando los clientes han podido volver a disfrutar de la oferta comercial del supermercado, que además, para festejar su vuelta, sortea 18 jamones ibéricos.

Reapertura del Gadis del mercado de Monte Alto
Dos vecinas haciendo la compra a primera hora de la mañana
Germán Barreiros
El Gadis del mercado de Monte Alto

El Gadis de Monte Alto ya tiene fecha de apertura

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Será una promoción activa desde este mismo jueves y hasta el miércoles, 16 de septiembre. Todas las personas que se gasten más de 20 euros en su compra podrán participar. Cada día  habrá tres ganadores que se conocerán en un sorteo presencial que se celebrará a las 19.30 horas en la nueva tienda de Monte Alto. "Volver al barrio merece algo especial", se lee en un folleto a todo color y de gran tamaño que la cadena de supermercados ha distribuido en el barrio coruñés para celebrar la reapertura de su Gadis.

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