Los andamios cubren la fachada del histórico edificio de Correos en A Coruña

Obras en la fachada de Correos en A Coruña Quintana

El histórico edificio de Correos en A Coruña, que data del año 1931, ha amanecido estos días cubierto de andamios para el arreglo de su fachada, unas obras que preceden a las que se prevé que comiencen en octubre para acoger a Radio Televisión Española, que dijo adiós a su sede en el edificio de La Terraza hace casi un año.

Durante la jornada de este jueves, se pudo observar a los operarios trabajando en la fachada del inmueble, obra de los arquitectos Joaquín Otamendi y Luis Lozano en los años 30, que acogerá en sus instalaciones la nueva sede de TVE en Galicia.

Las obras de reforma para este cometido está previsto que comiencen el próximo mes, con la estimación de que duren año, lo que hará que no sea hasta enero de 2028 cuando TVE se mude definitivamente a esta nueva localización.

Radio Televisión Española se instalará en la primera planta del edificio y usará parte de la azotea para su equipamiento técnico. En concreto, se instalarán tres zonas diferenciadas, una para la redacción, donde se ubicarán una veintena de puestos de trabajo, junto a dos cabinas de locución y edición, un despacho y una sala de reuniones.

También constará de una sala de controles-locutorios y una zona de servicios con diferentes espacios de almancenamiento, aseos e instalaciones para mantenimiento.

El adiós a La Terraza

La mudanza de TVE del edificio de La Terraza supuso el fin de una etapa histórica para la delegación en A Coruña, donde ejerció su labor informativa durante 40 años.

Mientras duran las obras, TVE se encuentra en Matogrande, en un espacio mucho más limitado que redujo sus estudios a la mitad. Había cuatro en Méndez Núñez, que ahora se han quedado en dos y también son más pequeñas las oficinas. Con su definitivo traslado a Correos en 2028 podrán recuperar asimismo las vistas con las que gozaban desde La Terraza.