Las tentativas de suicidio van al alza en A Coruña desde el covid: “En adolescentes fue muy llamativo”

La psiquiatra Iria Fernández, de HM Modelo Germán Barreiros

El suicidio sigue siendo el elefante en la habitación del que cuesta hablar, pero los profesionales detectan un incremento de tentativas desde la pandemia que hace apremiante la necesidad de hablar de ello y concienciar a la población. Así lo apunta, con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio este 10 de septiembre, la psiquiatra del HM Modelo, Iria Fernández, quien también desarrolla su labor en la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (Aclad), donde detecta una mayor prevalencia de las conductas autolíticas. Todo ello en un contexto donde Galicia es la segunda comunidad con mayor tasa de todo el Estado, con 303 muertes en 2025, según los datos del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

“Hay que diferenciar los intentos de los suicidios consumados, que aunque Galicia está a la cabeza, se mantienen más o menos estables”, explica esta profesional de la salud mental. Sin embargo, donde sí detectan un aumento es en las tentativas: “Desde el covid hemos visto que ha ido al alza. En los adolescentes fue muy llamativo. La pandemia les impactó mucho y las consultas de psiquiatría se incrementaron notablemente”.

También se ha notado especialmente en Aclad, donde se ven más casos: “Aquí se junta lo que llamamos patología dual, que es tener una enfermedad mental a mayores de las adicciones, que también están consideradas una enfermedad. Son unos pacientes que, a veces por sus conductas y sus consumos, la estructura es más deficiente, tienen más crisis a nivel económico... No es solo la enfermedad, sino que el entorno no les ayuda”, apunta Fernández.

Más muertes en hombres

Tanto en el caso particular de las personas con adicciones, como a nivel genérico, los suicidios son más comunes en hombres, mayoritariamente de mediana edad, mientras que en el de las tentativas son las mujeres las que más lo intentan, con un rango de edad más variado.

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“La tentativa de suicidio es una llamada de atención y quizás, aunque sea así un poco a la desesperada, puede ir un poco en esa línea como búsqueda de ayuda. Pero ellos... Es cierto que hay muchos hombres que ahora ya consultan, pero todavía tienen un poco ese estigma de verlo como una debilidad y no demandan tanta ayuda. Y quizás eso es un factor que puede llevarles a consumar el suicidio en sí”, explica la psiquiatra del HM Modelo.

Y es que en relación a las enfermedades de salud mental todavía hay mucho camino que recorrer para tumbar los mitos que la envuelven. “Consultar con un psiquiatra o con un psicólogo es como ir al médico de cabecera. Al igual que cuidas el aparato digestivo o cuidas la piel, hay que cuidar la salud mental”, incide Fernández.

Cómo acompañar

Es habitual que muchas personas se paralicen o no sepan cómo deben actuar cuando tienen un familiar, allegado o conocido en esta situación. La psiquiatra del Modelo indica que lo que hay que tratar es de ser un poco más empáticos: “Intentar echar una mano. A veces no hay que decir nada específico, sino acompañarlos”.

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En este sentido, que “no se sientan solos” es una de las cuestiones más importantes, ya que muchas veces es ese “sentimiento de incomprensión y de soledad” lo que les lleva a esta situación.

También tienen un papel determinante los médicos de Atención Primaria porque suelen ser el primer profesional al que recurre el paciente. “Pero a veces las listas de espera dilatan en todo este procedimiento y el paciente recurre a consultar en el ámbito privado, aunque no todo el mundo se lo puede permitir”, lamenta la psiquiatra.

Por ello, Iria Fernández pide “más inversión”, especialmente en materia de prevención, el gran aliado en esta batalla, mientras recuerda a los pacientes que “pedir ayuda es muy importante”: “Tener una patología mental no es un signo de debilidad. Eso no te define; no porque tengas ahora una depresión quiere decir que seas débil. Y de esto se sale. Con ayuda, se sale”.