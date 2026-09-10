Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La modelo y presentadora Nieves Álvarez visita la Fundación MOP de A Coruña

Este jueves también será la charla entre los escritores Fran Lebowitz y Daniel Mendelsohn

Esther Durán
10/09/2026 13:31
Nieves Álvarez en la fundación MOP
Nieves Álvarez en la fundación MOP
Quintana
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Estos son los últimos días en los que se podrá disfrutar en la Fundación MOP de A Coruña de la exposición del fotógrafo Paolo Roversi. Una de las que se ha animado a acercarse a la muestra es la modelo y presentadora Nieves Álvarez, a la que se pudo ver en la zona portuaria este jueves.

El sábado abrirá las puertas al público la exposición 'Doubts', de la Fundación MOP, con sus trabajos

Exposición | 'Doubts' de Paolo Roversi en el MOP

Más información

La visita de Nieves Álvarez coincide también con la charla que en esta misma jornada tendrá como protagonista a la escritora Fran Lebowitz, quien estará acompañada por el también autor Daniel Mendelsohn en una nueva edición de las MOP Talk y que tendrá lugar a las 19.00 horas en la Fundación Marta Ortega Pérez.

Nieves Álvarez en la fundación MOP
Nieves Álvarez en la fundación MOP
Quintana
Fran Lebowitz

La escritora estadounidense Fran Lebowitz visita la Fundación MOP de A Coruña

Más información

Las exposiciones organizadas por la entidad que lleva el nombre de la presidenta no ejecutiva de Inditex han traído hasta A Coruña a importantes nombres del mundo de la moda, el arte o la sociedad en general, que no se han querido perder muestras como la que se cierra este septiembre de Roversi. Así, el pasado mes de julio fueron el exfutbolista Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, los que se dieron una vuelta por la muestra del puerto. Mientras, las inauguraciones de las exhibiciones dedicadas a maestros como Roversi, Annie Leibovitz, David Bailey, Irving Penn, Helmut Newton, Steven Meisel o Peter Lindbergh trajeron hasta la ciudad a figuras como Linda Evangelista, Eugenia Silva, C.Tangana, Pedro Almodóvar o, este mismo jueves, Nieves Álvarez.

Clara Chía y Gerard Piqué, durante su paseo de este miércoles por el puerto de A Coruña

Gerard Piqué se afilia al veraneo coruñés en compañía de su pareja, Clara Chía

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Nieves Álvarez en la fundación MOP

La modelo y presentadora Nieves Álvarez visita la Fundación MOP de A Coruña
Esther Durán
El retablo recuperado que estará en el Museo de Belas Artes de A Coruña

El Museo de Belas Artes de A Coruña suma a sus fondos una tabla flamenca recuperada del tráfico ilícito en Marbella
EFE
Pleno de A Coruña

Respaldo unánime en el pleno de A Coruña para recuperar la Casa Cornide
Lara Fernández
Pleno de A Coruña

El BNG de A Coruña vota en contra del estudio de detalle de Visma, apoyado por el PP y el gobierno de Inés Rey
Lara Fernández