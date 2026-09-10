La modelo y presentadora Nieves Álvarez visita la Fundación MOP de A Coruña

Nieves Álvarez en la fundación MOP Quintana

Estos son los últimos días en los que se podrá disfrutar en la Fundación MOP de A Coruña de la exposición del fotógrafo Paolo Roversi. Una de las que se ha animado a acercarse a la muestra es la modelo y presentadora Nieves Álvarez, a la que se pudo ver en la zona portuaria este jueves.

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La visita de Nieves Álvarez coincide también con la charla que en esta misma jornada tendrá como protagonista a la escritora Fran Lebowitz, quien estará acompañada por el también autor Daniel Mendelsohn en una nueva edición de las MOP Talk y que tendrá lugar a las 19.00 horas en la Fundación Marta Ortega Pérez.

Nieves Álvarez en la fundación MOP Quintana

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Las exposiciones organizadas por la entidad que lleva el nombre de la presidenta no ejecutiva de Inditex han traído hasta A Coruña a importantes nombres del mundo de la moda, el arte o la sociedad en general, que no se han querido perder muestras como la que se cierra este septiembre de Roversi. Así, el pasado mes de julio fueron el exfutbolista Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, los que se dieron una vuelta por la muestra del puerto. Mientras, las inauguraciones de las exhibiciones dedicadas a maestros como Roversi, Annie Leibovitz, David Bailey, Irving Penn, Helmut Newton, Steven Meisel o Peter Lindbergh trajeron hasta la ciudad a figuras como Linda Evangelista, Eugenia Silva, C.Tangana, Pedro Almodóvar o, este mismo jueves, Nieves Álvarez.