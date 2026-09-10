La fuente de los deseos de un barrio de A Coruña que pasó a ser su gozo en un pozo

Perímetro de la obra Patricia G. Fraga

El verano más tórrido que se recuerda se irá sin que uno de los barrios más alejados de las playas pueda haber inaugurado uno de los proyectos más esperados y deseados para combatir ese calor. La llamada fuente lúdica, anunciada por el Ayuntamiento en mayo de 2025 para Novo Mesoiro, tampoco será una realidad en este periodo estival, lo que ha provocado una mezcla de cabreo y críticas con retranca por parte de los vecinos. "El bañador ya no lo vamos a usar, pero igual la inauguramos en noviembre con el traje de neopreno", bromea Patricia Fernández, presidenta de la asociación vecinal.

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Lo peor de todo es que, día tras día, los residentes pueden ver el esqueleto de la construcción a medio hacer entre el parque infantil y el de la Tirolina, donde el Ayuntamiento entendió que era el mejor punto de la ciudad para gastarse 132.000 euros en una instalación pensada para toda la familia y que permitía diferentes tipos de juegos con el agua como protagonista. "La instalación está puesta de aquella manera, el césped de alrededor es inexistente y hay un desnivel peligrosísimo", apuntan los residentes, que se han cansado también de preguntar al Ayuntamiento. "La última vez que hablamos de este tema fue cuando inauguraron el registro del centro cívico (28 de julio) y nos señalaron que era culpa de la subcontrata, que estaba teniendo dificultades para encontrar operarios", añaden.

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La llamada fuente lúdica o "zona lúdica refrescante familiar" fue una de las propuestas estrellas y de las más votadas de los Orzamentos Participativos de 2023. El tiempo estimado de ejecución era de cuatro meses, aunque desde el anuncio oficial han pasado ya 16. "Esa obra lleva tiempo parada y ya no nos sorprende. Es una más. Nuestra pelea ha dejado de ser la fuente y vuelve a ser el bus urbano", asumen los vecinos de Novo Mesoiro, cuyo gozo ha caído en un pozo... lúdico.

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Según fuentes municipales, no existe un plazo concreto para que Novo Mesoiro tenga su fuente lúdica, más allá de los buenos deseos. "Estamos en ello, no podemos dar una fecha, pero será lo antes posible", sentencian. Y es que al final tanto quiso ir el vecino a la fuente que se rompió la ilusión.