La estación de tren de A Coruña se despide poco a poco de lo provisional: el 'apagón' añadirá dos vías y un andén

Un operario trabaja en la playa de vías de la estación de tren de A Coruña Germán Barreiros

El auténtico “varapalo” que supone un nuevo ‘apagón’ ferroviario para los usuarios del tren en A Coruña solo lo puede remediar buenas noticias. Y es que, aunque muchos piensen que cambiar durante diez días el bus por el tren –con los cambios de duración que eso conlleva– puede ser toda una crisis para la rutina de los viajeros, el corte del tráfico sobre raíles también provocará que, poco a poco, las inmediaciones de la avenida del Ferrocarril y A Sardiñeira se despidan de lo provisional y den paso a algo más duradero. Según indican expertos ferroviarios, una vez finalizada esta última fase de trabajos en la parte interna de la estación, comenzarán a operar tanto el tercer andén como las dos últimas vías que lo componen.

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En concreto, aunque principalmente se trabajará en la configuración definitiva de la terminal, sobre todo, en lo que respecta a los enclavamientos (dispositivos que controlan la circulación y que impiden que los trenes colisionen entre sí) y diferentes sistemas de seguridad necesarios, también se retirarán el andén y las vías provisionales (10 y 12) instaladas una vez puesta en marcha la estación provisional, en diciembre de 2024.

Mayor antelación

Aunque estas dos nuevas vías (5 y 6) supondrán el comienzo del escenario ferroviario que tendrán los viajeros una vez entre en funcionamiento la intermodal, hasta la apertura de la entrada de la plaza de San Cristóbal –que alberga la fachada neorrománica de 1935–, los usuarios que usen uno de los trenes con origen o destino desde la futura plataforma, deberán dedicar una mayor antelación a sus tiempos de viaje. Y es que, si con la disposición actual de la terminal de la avenida del Ferrocarril puede resultar tedioso cruzar hacia las vías más cercanas a la avenida de A Sardiñeira, así como al parking, cuando funcionen las vías 5 y 6, el recorrido desde la zona de embarque aumentará de forma todavía más significativa.

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En este sentido, la sustitución de estas vías y andenes también provocará un cambio logístico. Y es que, si actualmente las dos primeras vías se utilizaban para trenes de Media Distancia, otras dos para trenes de Alta Velocidad y las últimas para Regionales, una vez entren en funcionamiento las definitivas, el andén 1 dará servicio a los trenes de Larga Distancia, y los andenes 2 y 3, a los de Media Distancia y Regionales. No obstante, cuando Renfe habilite los trenes de la serie 106 para recorrer la línea entre A Coruña y Vigo, muchos convoyes ‘rápidos’, por razones operativas, partirán desde otras vías. En concreto, lo harán a primera hora de la mañana desde Vigo y a última hora de la tarde desde A Coruña.