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A Coruña

La calle Mantelería de A Coruña se desmantela: A Casiña y A Tasca buscan un traspaso

Los dos históricos establecimientos están en traspaso y podrían dar por terminado un ciclo intergeneracional

Guillermo Parga
Guillermo Parga
10/09/2026 21:33
La Tasca, en calle Mantelería, cerrada este jueves
La Tasca, en calle Mantelería, cerrada este jueves
Patricia G. Fraga
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Instalados en el imaginario popular de varias generaciones de coruñeses como uno de los puntos de bautizo en la noche, A Casiña y La Tasca han ido siempre prácticamente de la mano. Resultaba casi ceremonial alternar una barra y otra, según donde fuese más corto el trámite de ser servido. Pues bien, ahora, los dos locales más conocidos de la calle Mantelería también van juntos a la hora de pedir un relevo que garantice su supervivencia. Las propiedades de ambos han puesto precio a su traspaso, y nada garantiza que la próxima etapa mantenga sus nombres o modelo de negocio.

Romina Rodrigues y Simona Évola, responsables de la coctelería y camareras de la nueva Casiña, posan para El Ideal Gallego en el remozado local de la calle Mantelería

La tasca de A Coruña que cuelga las cuncas y se pasa a la coctelería de autor

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Resulta especialmente llamativo el caso de A Casiña, que hace solamente cuatro meses vivía una pomposa reinauguración y lavado de cara, con la coctelería y los chupitos como gran reclamo. Sin embargo, no es que no haya funcionado. Es que Javier García, también propietario de El Ama y La Tóxica, no encuentra trabajadores y afirma que no es capaz de abarcar el crecimiento de sus negocios. "No hay personal para trabajar y me resisto a deshacerme de ella, porque es donde comencé mi aventura, pero no puedo estar en todos los locales a la vez", lamenta. "Sinceramente, me está afectando esta situación, pero no encuentro personal de confianza para llevarlo", añade el empresario, que ya estuvo a punto de dar el mismo paso a finales del pasado año. Entonces pudieron las ganas de sacar adelante uno de los bares en los que empezó a copear y en los que se criaron sus amigos. Ahora, 50.000 euros le separan de desvincularse de ese pequeño gran punto en la memoria de la ciudad. Según dice, hay ya tres personas interesadas en la venta, que se hará al mejor postor.

Búscate en las fotos de la gran inauguración de A Casiña

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Por su parte, La Tasca, justo enfrente, se traspasa desde hace unas semanas por un precio aproximado de 75.000 euros. Al igual que en el caso de su vecino y hermano, el propietario dice estar muy afectado psicológicamente por la situación. "El local está en traspaso y no sé lo que querrán hacer los nuevos socios", indica.

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