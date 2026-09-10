Incendio en el monte de San Pedro en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, se desataba un gran incendio que arrasaba el monte de San Pedro y que provocó una densa humareda visible desde toda la ciudad. En 1976, hace 50 años, se ponía sobre la mesa la queja sobre la falta de bancos en los que sentarse en los jardines de Méndez Núñez. Mientras, hace 100 años, en 1926, la ciudad, como el resto del país, se preparaba para votar en el plebiscito convocado, en el que participarían hombres y mujeres mayores de 18 años.

Hace 25 años | Un incendio arrasa el monte de San Pedro y obliga a desalojar a vecinos

Un incendio de grandes dimensiones, visible desde toda la ciudad, arrasó el monte de San Pedro. El fuego, que se declaró sobre las siete de la tarde, causó una densa humareda que obligó a desalojar los parques de la zona y a los trescientos vecinos de cuatro edificios de la urbanización de Los Rosales. La presencia de varios focos activos hace sospechar que el origen de las llamas fue intencionado. Tres horas después de la primera llamada de alarma, los bomberos ya había controlado todos los frentes, aunque las tareas de extinción se prolongaron durante la madrugada. Hileras de coches estacionados en diversos puntos del Paseo Marítimo se acumularon desde que empezó el incendio en el monte. Los ciudadanos bajaban de sus vehículos interrumpiendo en algunos casos la circulación para ver con todo detalle el dantesco espectáculo. Incluso hubo quienes intentaron subir la ladera, pero se toparon con la frontal oposición de los agentes de la Policía Local, que impedían cualquier riesgo. Muecas de preocupación se dibujaban en los rostros. A la vista de la intensa humareda negra muchos recordaban el Mar Egeo.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Solicitud para incrementar el número de bancos en Méndez Núñez

En los días de sol y buena temperaturas los Jardines de Méndez Núñez se llenan de público. Fíjense dónde tienen que sentarse los visitantes: en la orilla del estanque. ¿No habría posibilidad de aumentar el número de bancos en los jardines para que las señoras, por lo menos, tuvieran donde sentarse?

Por otra parte, no se celebró la anunciada mesa redonda en el Polideportivo de Riazor, en la que iban a participar don Santiago Álvarez y otras personas del Partido Comunista Gallego, por haber sido prohibida por el gobernador civil de La Coruña, quien a las dos y media de la tarde comunicó a los organizadores, mediante oficio, la denegación a la solicitud formulada previamente.

Mientras tanto, en la crónica de sucesos, en el Instituto Médico Quirúrgico “San Rafael” ingresaron los muchachos Pedro Calviño González, de 16 años, y Antonio Agilda Mantiñán, de doce años, ambos estudiantes y vecinos de San Tirso de Mabegondo, atropellados por un vehículo en aquel lugar.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | La ciudad prepara mesas y locales para la votación del plebiscito

El plebiscito anunciado para los días 11, 12 y 13 del actual provoca en toda España febriles preparativos que determinarán seguramente un rotundo triunfo del Gobierno. Fue fijado en los lugares de costumbre un bando del alcalde dando publicidad a la celebración del plebiscito. Se comunica que además de las mesas serán designadas otras que se encargarán de recoger a domicilio las firmas de las personas que por cualquier causa no vayan a firmar en los locales designados. En todos los locales las mesas tendrán pliegos para que en ellos puedan ser consignadas las firmas. Tienen derecho a firmar todas las personas, varones o hembras, mayores de 18 años. Las horas hábiles para firmar serán de nueve de la mañana a una de la tarde y de cuatro a siete de la tarde.

Por otro lado, en la Ponte do Porco, ayuntamiento de Miño, una anciana pordiosera, llamada Pilar Díaz González, natural de Monelos, Santa María de Oza (Coruña), viuda, que tiene dos hijos en Méjico, cayó de noche desde una altura de más de diez metros a la orilla de la ría, sufriendo la fractura de la pierna izquierda.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego