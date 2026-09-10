Fran Lebowitz, en MOP: “Viví tres grandes sucesos, las Torres Gemelas, el asesinato de JFK y la elección de Trump y este fue el peor”

Fran Lebowitz, durante un momento de la charla en la Fundacion MOP Fundación MOP

La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) retomó este jueves el ciclo MOP Talks con la visita de la escritora estadounidense Fran Lebowitz, que hizo reír al público presente en el muelle de Batería durante algo más de una hora de conversación con el también escritor Daniel Mendelsohn y con los propios asistentes.

Reír con sus ocurrencias sobre cualquier aspecto de la vida y, sobre todo, la cultura. Ya desde el minuto uno, Mendelsohn le ponía sobre la mesa su papel como jueza de la realidad social, algo que Lebowitz negaba tajantemente: “No soy una jueza, pero juzgo mucho”, apuntaba antes de añadir la coletilla humorística: “Me gustaría ser jueza del Tribunal Supremo porque no hace falta ser abogado y como yo no soy abogada...”, aseguraba ante la carcajada colectiva.

Su faceta como escritora también salió a la palestra. “Es realmente complicado escribir, pero es muy fácil hablar, siempre que me pongo a escribir mis baños están limpios, porque prefiero limpiar que escribir”.

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Pero fue el público, en general, otro de los temas a tratar durante la charla. “Antes nadie iba a los museos, ahora va todo el mundo sin motivo a hacer fotos, yo los veo y no puedo no decirles: ‘Por favor, apártense’”, criticaba, antes de responder a una pregunta de los presentes: “Sí, deberíais ser más snobs, o más bien diría eruditos, hay demasiada democracia en la cultura y muy poca en la sociedad”. “Antes en el ballet se recibía una ovación cuando Barýshnikov se pasaba cinco minutos en el aire, ahora se les ovaciona nada más salir, Oprah Winfrey nos ha enseñado a aplaudir mal a todo”, aseguraba, antes de añadir ante las risas del público y de Mendelsohn: “Bueno, también ha enseñado a leer mal”.

Antes en el ballet se recibía una ovación cuando Barýshnikov se pasaba cinco minutos en el aire, ahora se les ovaciona nada más salir Fran Lebowitz

Los asistentes la cuestionaron sobre múltiples asuntos, como la autenticidad o su visión de Nueva York. Pero, ante la cercanía del 25 aniversario del 11-S, alguien le preguntó como lo recordaba. Antes de entrar en materia y recordar cómo los aviones pasaban por Central Park a muy baja altura, “algo estaba pasando”, afirmó: “He vivido tres sucesos trascendentales, el asesinato de JFK, las Torres Gemelas y la primera elección de Trump y el peor fue este último, sin duda”.

A pesar de sus 75 años, su energía llamó la atención de los presentes, que le preguntaron por la clave de esa vitalidad. “El café, es milagroso, es lo mejor del mundo. Hay gente que dice que no le gusta, no lo entiendo”, apuntó.

El final llegó hablando de cómo vendió sus obras de Andy Warhol justo antes de su muerte, perdiendo todo su valor. “A mí no me gusta Andy y a Andy no le gustaba yo”, decía entre risas.